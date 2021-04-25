مصر.. البراءة لنهى العمروسي في قضيتها مع طليق ابنتها المتهم في واقعة "فتاة فيرمونت"‎‎

قضت محكمة الجنح في مصر، يوم الأحد، ببراءة الفنانة نهى العمروسي، من اتهامات وجهت لها من طليق ابنتها نزلي، عمرو الكومي، بـ“السب والقذف والتصريح بعبارات خادشة للحياء“.

وأكد المحامي المصري طارق العوضي، ”براءة موكلته من جميع الاتهامات الموجهة إليها من زوج ابنتها“، مشيرا إلى أن الكومي هارب خارج البلاد، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية ”اغتصاب فتاة فيرمونت“.

وعلقت الفنانة نهى العمروسي على الحكم ببراءتها، قائلة: ”عندما رُفعت القضية ضدي.. لم يدخل إلى قلبي أي ذرة خوف ولا قلق لأن يقيني بعدل ربنا قوي جدا“.

وأضافت العمروسي، عبر صفحتها على ”فيسبوك“: ”ولأني واثقة في نزاهة القضاء المصري وواثقة في براعة طارق العوضي ونزاهته.. ألف حمد وشكر ليك يارب يا ناصر الحق يا عدل“.

وقررت النيابة العامة في يناير الماضي، إخلاء سبيل متهمين في قضية ”التعدي على فتاة في فندق فيرمونت“ الشهيرة، وهما نازلي مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسي، وسيف الدين أحمد.

وبدأت أحداث تلك الواقعة، عقب تلقي المجلس القومي للمرأة، شكوى قدمتها إحدى الفتيات بقيام بعض الأشخاص بالاعتداء عليها جنسيًا خلال عام 2014 داخل فندق ”فيرمونت نايل سيتي“ في القاهرة، بعد تخديرها بمخدر ”GHB“ الذي يؤدي لفقدان الوعي.

ولم يكتف المتهمون بذلك بل صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها، إضافة لحفرهم أحرف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.

وأمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة وعددهم 7 بعدما تبين هروب بعضهم فأمرت بملاحقتهم دوليا.