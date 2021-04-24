ما الموقف القانوني لحكم إلزام محمد رمضان بدفع تعويض للطيار أشرف أبو اليسر بعد وفاته؟

تدور التساؤلات حول الموقف القانوني بالنسبة للحكم الصادر لصالح الطيار أشرف أبو اليسر ضد الفنان محمد رمضان، بإلزام الأخير دفع تعويض مالي للأول نظير الأضرار التي وقعت عليه، خاصة بعد وفاة الطيار اليوم إثر وعكة صحية شديدة.

وكشف مجدي حلمي، محامي الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، أن الموقف القانوني لقضية التعويض المحكوم فيها لموكله بإلزام محمد رمضان بدفع تعويض قدره 400 ألف دولار، كما هو.

وأكد حلمي، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أنه لا تغيير في الموقف القانوني حتى بعد وفاة موكله، مشيرا إلى أن الحكم نهائي وواجب النفاذ.

ولفت إلى أن محمد رمضان لا يحق له الطعن على الحكم، ومُلزم بدفع قيمة التعويض 6 ملايين جنيه مصري (400 ألف دولار)، بالإضافة إلى المصاريف.

وبيّن أن رمضان لا يحق له أيضا الرجوع على ورثة الطيار أشرف أبو اليسر، بعد وفاته؛ لأن الحكم نهائي واجب النفاذ.

وأضاف أن ”هذا ما أكدت عليه منذ اللحظة الأولى“.

وكانت أزمة قد نشبت بين الطيار الراحل وبين الفنان محمد رمضان؛ بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة؛ بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

وتوفي الطيار المصري أشرف أبو اليسر، اليوم السبت، داخل غرفة العناية المركزة؛ إثر أزمة صحية تعرض لها منذ حوالي شهر.