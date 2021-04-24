مصر.. بلاغ للنائب العام بوقف عرض 4 مسلسلات لاحتوائها "الجنس والعنف"

تقدم أحد المحامين المصريين ببلاغ للنائب العام ضد هيئة رقابة المصنفات الفنية في مصر؛ لإعطائهم ترخيصا لبعض المسلسلات الرمضانية بالعرض، رغم احتوائها على مشاهد جنسية، وأخرى تحض على العنف والإرهاب، بحسب المحامي.

وحدد المحامي أيمن محفوظ في بلاغه، الذي قدمه للنائب العام صباح اليوم، 4 مسلسلات درامية، وهي: ”ملوك الجدعنة، و“اللي ملوش كبير“، و“لحم غزال“، و“الطاووس“، مشيرا إلى أنها من أسوأ الأعمال التي سُمح لها بالعرض دون رقابة، على حد قوله.

وقال المحامي المصري في بلاغه، إن ”دراما رمضان هذا العام أصابت المشاهدين بحالة من الغثيان من مشاهد جنسية داخل غرف النوم، إلى مشاهد البلطجة وتعاطي المخدرات والألفاظ البذيئة التي تخدش الحياء، بالإضافة إلى السباب بأبشع الألفاظ“.

وأضاف وفقا لنص البلاغ، أن ”هذا الحال الذي وصلنا إليه يعد مسؤولية الرقابة على المصنفات، التي يتمثل دورها في حماية المجتمع بالرقابة على الأعمال الفنية طبقا لنص قانون الرقابة على المصنفات رقم 340 لسنة 1955، ولائحته التنفيذية طبقا لنص المادة الثامنة“.

ورأى المحامي أن هذه النصوص القانونية ”تلزم القائمين بالرقابة على المصنفات الفنية بعدم السماح بعرض أي عمل مخالف للقيم والآداب“.

وطالب أيمن محفوظ بالتحقيق العاجل في هذا الموضوع، وتفعيل نصوص الاتهام ضد رجال الرقابة على المصنفات الفنية، ووقف عرض المسلسلات الأربعة؛ بعد خروجها عن الآداب، واتخاذ اللازم قانونا.