الكويت.. العثور على جثة وافد مقتول وآخر مصاب في منطقة المنقف

عثرت الأجهزة الأمنية الكويتية على جثة وافد مقتول وآخر مصاب في منطقة المنقف، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن الجريمة نتيجة شجار بين الطرفين.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فقد عثرت الأجهزة الأمنية على جثة وافد من الجنسية الهندية من مواليد العام 1971 متوفَّى في منطقة المنقف، وتبدو على جثته علامات ضربة في الرأس ما يشير إلى شبهة جنائية.

وقالت الصحيفة إن الأجهزة الأمنية تحفظت على هندي آخر من مواليد العام 1985 كان فاقدًا للوعي بذات المكان الذي وجد فيه جثمان الأول، ما يرجح أن مشاجرة وقعت بينهما استخدمت فيها أدوات حادة.