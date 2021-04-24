السعودية.. كشف تفاصيل إقدام فتاة على محاولة انتحار بتناول كمية من الأدوية

كشف جهاز الأمن العام في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل قيام فتاة في منطقة عسير بمحاولة انتحار، إثر خلاف عائلي، وذلك من خلال قيامها بتناول كمية كبيرة من الأدوية.

ونقل في بيان نُشر على حساب ”الأمن العام“ على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قول المتحدث الإعلامي باسم شرطة عسير، إن شرطة محافظة أحد رفيدة ”باشرت بلاغًا عن وصول فتاة في العقد الثالث من عمرها إلى المستشفى إثر إقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية“.

وأضاف المتحدث المقدم زيد محمد الدباش، أن الفتاة المعنية أقدمت على محاولة إيذاء نفسها بسبب وجود ”خلافات عائلية“.

وأوضح الدباش أنه“تم تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للفتاة، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة“.