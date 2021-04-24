معاونة الملياردير المنتحر جيفري إبستين تدفع بالبراءة من الاتجار بالقاصرات

دفعت غيلاين ماكسويل، معاونة الملياردير الأمريكي المنتحر جيفري إبستين، ببراءتها من التهمتين الجديدتين اللتين وجهتا إليها في نهاية آذار/مارس الفائت وتتعلقان بالاتجار بالقاصرات، خلال مثولها الأول شخصياً أمام محكمة مانهاتن الفدرالية الجمعة.

ولم تدم جلسة المحكمة سوى نحو عشر دقائق، واكتفت خلالها ماكسويل (59 عاماً) بالرد بعبارات مقتضبة من مثل ”نعم، حضرة القاضية“ على الأسئلة التي طرحت عليها.

ومثلت ماكسويل أمام المحكمة بعد إضافة المدعين العامين اسم ضحية رابعة إلى القرار الاتهامي، يقول المدعون العامون إن ماكسويل استعانت بها ليستغلها إبستين جنسيا سنة 2001 حين كانت في سن الرابعة عشرة.

وبطلب من إبستين وماكسويل، ساعدت هذه الضحية الرابعة بين 2001 و2004، في تشغيل فتيات أخريات لتقديم خدمات جنسية للملياردير المنتحر جيفري إبستين، وفق المدعين العامين.

وفي القضايا الأربع، اتهمت ماكسويل بأنها عملت من سنة 1994 إلى سنة 2004 على استدراج الفتيات القاصرات إلى تقديم التدليك الجنسي لإبستين في مقار إقامته الفاخرة في فلوريدا أو بالم بيتش أو فيرجن آيلاندز، بعد أن تكون كسبت ثقتهن بدعوتهن على سبيل المثال إلى السينما أو إلى الذهاب للتسوق.

وكانت ابنة قطب وسائل الإعلام البريطانية الراحل روبرت ماكسويل قد أوقفت في ولاية نيو هامبشير في تموز/يوليو 2020 بعد تعقبها على مدى أشهر، وهي موجودة حاليا في سجن بروكلين الفدرالي، في انتظار محاكمتها التي تواجه فيها احتمال السجن مدى الحياة في حال إدانتها.

ولم يتأكد بعد موعد هذه المحاكمة التي كان من المفترض أن تنطلق في تموز/يوليو 2021، لكنّ وكلاء الدفاع عن ماكسويل طلبوا إرجاءها بعد القرار الاتهامي الجديد.

وأكدت القاضية المسؤولة عن القضية أليسون ناثان أنها ستتخذ قراراً بسرعة في شأن موعد المحاكمة، معتبرة أن من المستحسن أن تبدأ ”في أقرب موعد ممكن إلى 12 تموز/يوليو“.

وكان الملياردير جيفري إبستين الذي اتُهِم باستغلال عشرات القاصرات جنسياً في مساكنه الفاخرة، انتحر شنقاً بزنزانته بسجن مانهاتن في آب/أغسطس 2019.