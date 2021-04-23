عراقي يلقي زوجته من الطابق الثامن بسبب خلافات عائلية

أقدم مواطن عراقي على إلقاء زوجته من الطابق الثامن؛ بسبب خلافات عائلية، في العاصمة بغداد.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في منطقة بسمايا بلاغا، يفيد بوجود حالة انتحار، لكن التحقيقات كشفت أن زوج السيدة هو من قام بإلقائها، حيث جرى توقيفه وبمواجهته اعترف بوجود خلافات زوجية مستمرة مع زوجته.

وقالت شرطة بغداد في بيان: إن ”القضية أحيلت كحادثة انتحار، لكن غموض بعض جوانبها دفع إلى التحري وجمع المعلومات وتدقيق مسرح الجريمة الذي تلاعب به زوج الضحية من أجل دفع الشبهة عنه“.

وأضاف البيان، أنّ ”التعمق بالتحقيق مع الزوج ومواجهته بالأدلة المتوفرة، دفعه إلى الاعتراف صراحة بقيامه بإلقاء زوجته من شقتهم في الطابق الثامن، حيث برر جريمته بوجود خلافات عائلية“.

وأشار البيان إلى أن مديرية شرطة بغداد دونت أقوال المتهم ابتدائيا، وصدقت قضائيا أمام قاضي التحقيق استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت حدة الجرائم الجنائية في العراق، وتسببت بمقتل عشرات المواطنين في مختلف محافظات البلاد، فيما يقول خبراء نفسيون إن تردي الوضع الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، هو السبب الأبرز في تنامي هذه الظاهرة.