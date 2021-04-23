الكويت.. ضبط وافد عربي يزرع الماريغوانا للتعاطي والاتجار

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، وافدا عربيا يقوم بزراعة الماريغوانا بقصد التعاطي والاتجار.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فقد وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حول قيام وافد بزراعة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار، في منطقة كبد.

وأوضحت أنه تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات ورصد تحركاته، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تحرك جهاز الأمن الجنائي وتم ضبطه في أحد الجواخير (أرض فضاء مسورة) المستأجرة بمنطقة كبد، حيث عثر على 15 شتلة من نبات الماريغوانا المخدرة جاهزة للبيع، وقطعة صغيرة من مادة الحشيش، و3 أسلحة وذخيرة بدون ترخيص.