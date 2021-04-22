عراقي يرمي ابنيه بالرصاص ويقتل أحدهما بسبب "دراجة نارية"

أطلق مواطن عراقي، يوم الخميس، النار على ابنيه فقتل أحدهما وأصاب الآخر، بسبب خلاف على دراجة نارية بمحافظة ديالى شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ“إرم نيوز“، إن ”الشقيقين اشتريا دراجة نارية، على رغم معارضة والدهما، الذي طلب منهما إعادتها إلى صاحبها، لكنهما رفضا“.

وأضاف المصدر أن ”الأب ذهب مسرعا بعد شجار لفظي وتلاسن مع ابنيه إلى المنزل في ظل دهشة العائلة، وجلب رشاشه (كلاشنكوف) وأطلق النار عليهما فأردى أحدهما قتيلا، فيما أصيب الآخر بجروح بالغة“.

وأشار إلى أن ”قوة من الشرطة المحلية وصلت المكان، لمعرفة تفاصيل الحادث، ونقل جثة الضحية إلى الطب العدلي، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تمكنت القوة الأمنية من اعتقال الأب وإحالته إلى الجهة المعنية“.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت حدة الجرائم الجنائية في العراق، وتسببت بمقتل عشرات المواطنين في مختلف محافظات البلاد، فيما يقول خبراء نفسيون إن تردي الوضع الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، هو السبب الأبرز في تنامي هذه الظاهرة.