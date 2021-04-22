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عقب "جريمة صباح السالم" .. محام كويتي يطالب بحماية موكلته من تهديدات متحرش
تاريخ النشر: 22 أبريل 2021 20:39 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2021 22:05 GMT

عقب "جريمة صباح السالم" .. محام كويتي يطالب بحماية موكلته من تهديدات متحرش

سلطت قضية مقتل الشابة فرح حمزة أكبر، التي هزت المجتمع الكويتي منذ يومين، الضوء مجددا على خطورة قضايا التحرش التي تتعرض لها فتيات وسيدات بين الحين والآخر. وعلى

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

سلطت قضية مقتل الشابة فرح حمزة أكبر، التي هزت المجتمع الكويتي منذ يومين، الضوء مجددا على خطورة قضايا التحرش التي تتعرض لها فتيات وسيدات بين الحين والآخر.

وعلى إثر هذه الجريمة، ناشد المحامي صقر غازي المطيري وزارة الداخلية لحماية موكلته الكاتبة أروى الوقيان من أحد المتحرشين بها، الذي يواجه قضية ضده حاليا بتهمة تهديدها وملاحقتها الدائمة.

وقال المحامي المطيري على ”تويتر“ إن ”المتحرش بموكلته يتواجد في كل اعتصام وهو كثير التحرش بها، وسبق أن تعرضت للتهديد منه“.

وكشفت أروى الوقيان خلال مشاركتها بوقفة احتجاجية في ساحة الإرادة، اليوم الخميس، تنديدا بجريمة قتل فرح، عن وجود هذا المتحرش في الاعتصام.

وذكرت الوقيان أن ”هناك عدم تجاوب مع الشكاوى من النساء، وأنها تقدمت بأكثر من شكوى ضد شخص تعدى عليها دون نتيجة“.

وشغلت قضية مقتل الشابة ”فرح“ الرأي العام في الكويت، بعد خطفها من قبل الجاني وطعنها في أحد الشوارع العامة في منطقة ”صباح السالم“ بالعاصمة، يوم الثلاثاء.

جاءت الجريمة وسط اتهامات وجّهتها عائلتها للنيابة العامة، ووزارة الداخلية، بالتهاون مع المتهم، بعدما هدد بقتل الفتاة خلال الأشهر الماضية، دون اتخاذ السلطات القضائية إجراءات صارمة بحقه.

وتعود تفاصيل قضية مقتل الشابة ”فرح“ إلى مرافعة شقيقتها المحامية ”دانة أكبر“، في قضية كانت تضم المتهم قبل أكثر من عام، ليقوم الأخير بتهديد المحامية وأختها بالقتل، لترفع ”دانة“ قضية عليه.

إلا أن وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة، فحاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لتقوم المحامية مجددا برفع قضية ثانية عليه، ليفرج عنه وكيل النيابة أيضا، رغم استجداء الضحية وأختها المحامية لوكيل النيابة بضرورة حجز المتهم نظرا لتهديده المتواصل.

وكان المحامي المطيري طالب وزارة الداخلية بإعطاء المحامين والمحاميات ترخيصا لحمل السلاح؛ نظرا لخطورة مهنتهم، وتعرض محامين لتهديدات وخطف سابقا بسبب بعض القضايا المترافعين فيها.

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