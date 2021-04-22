عقب "جريمة صباح السالم" .. محام كويتي يطالب بحماية موكلته من تهديدات متحرش

سلطت قضية مقتل الشابة فرح حمزة أكبر، التي هزت المجتمع الكويتي منذ يومين، الضوء مجددا على خطورة قضايا التحرش التي تتعرض لها فتيات وسيدات بين الحين والآخر.

وعلى إثر هذه الجريمة، ناشد المحامي صقر غازي المطيري وزارة الداخلية لحماية موكلته الكاتبة أروى الوقيان من أحد المتحرشين بها، الذي يواجه قضية ضده حاليا بتهمة تهديدها وملاحقتها الدائمة.

وقال المحامي المطيري على ”تويتر“ إن ”المتحرش بموكلته يتواجد في كل اعتصام وهو كثير التحرش بها، وسبق أن تعرضت للتهديد منه“.

أرجو من الداخليه حماية موكلتي أروي الوقيان من أحد الأشخاص في كل أعتصام يتواجد فيه وكثير التحرش في موكلتي والتهديد والوعيد فيها وأذا لاسمح الله حدث لها مكروه من يتحمل المسؤولية مع العلم لدينا قضيه معاه متداوله — ((المحامي ::صقر غازي المطيري )) (@saqeralmutairi1) April 22, 2021

وكشفت أروى الوقيان خلال مشاركتها بوقفة احتجاجية في ساحة الإرادة، اليوم الخميس، تنديدا بجريمة قتل فرح، عن وجود هذا المتحرش في الاعتصام.

واحدة من المفارقات بإعتصام اليوم تواجد الشخص الذي طاردني في أكثر من مكان عام و إشتكيت عليه و تعدى علي قبل فترة لفظيا، كان موجود بإعتصام لنصرة المراة على المتحرش، عن أي نفاق إجتماعي نتحدث؟ — أروى الوقيان🇰🇼 (@roooowy) April 22, 2021

وذكرت الوقيان أن ”هناك عدم تجاوب مع الشكاوى من النساء، وأنها تقدمت بأكثر من شكوى ضد شخص تعدى عليها دون نتيجة“.

أروى الوقيان من اعتصام “من التالية؟” : مافي اي تجاوب مع الشكاوي في المخافر رجل القانون يجب عليه معاملتي بالقانون#جريمه_صباح_السالم pic.twitter.com/BosyUoTun6 — كويت نيوز (@KuwaitNews) April 22, 2021

وشغلت قضية مقتل الشابة ”فرح“ الرأي العام في الكويت، بعد خطفها من قبل الجاني وطعنها في أحد الشوارع العامة في منطقة ”صباح السالم“ بالعاصمة، يوم الثلاثاء.

جاءت الجريمة وسط اتهامات وجّهتها عائلتها للنيابة العامة، ووزارة الداخلية، بالتهاون مع المتهم، بعدما هدد بقتل الفتاة خلال الأشهر الماضية، دون اتخاذ السلطات القضائية إجراءات صارمة بحقه.

الكويت :

والدة ضحية #جريمة_قتل_صباح_السالم

تبكي بحرقة أمام قبر إبنتها:

يقتل بنتي ويتصل علي 💔 pic.twitter.com/PaJIsB3ZMh — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) April 22, 2021

وتعود تفاصيل قضية مقتل الشابة ”فرح“ إلى مرافعة شقيقتها المحامية ”دانة أكبر“، في قضية كانت تضم المتهم قبل أكثر من عام، ليقوم الأخير بتهديد المحامية وأختها بالقتل، لترفع ”دانة“ قضية عليه.

إلا أن وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة، فحاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لتقوم المحامية مجددا برفع قضية ثانية عليه، ليفرج عنه وكيل النيابة أيضا، رغم استجداء الضحية وأختها المحامية لوكيل النيابة بضرورة حجز المتهم نظرا لتهديده المتواصل.

#جريمة_قتل_صباح_السالم

سود الله وجهك

تهددها بكسر الجام والباب لابارك الله فيك زهقت نفس بغير حق pic.twitter.com/ptDmyu9Klg — كابتن عصام إبراهيم المذن (@captinessam7kwt) April 21, 2021

وكان المحامي المطيري طالب وزارة الداخلية بإعطاء المحامين والمحاميات ترخيصا لحمل السلاح؛ نظرا لخطورة مهنتهم، وتعرض محامين لتهديدات وخطف سابقا بسبب بعض القضايا المترافعين فيها.