لم يتعاطف مع أحد.. منفذ أحكام إعدام سابق في الكويت يروي تفاصيل أغرب الحالات (فيديو)

روى منفذ أحكام إعدام سابق في الكويت قصصًا عن أغرب الحالات التي قابلها خلال عمله.

وقال الفريق الكويتي المتقاعد أنور الياسين: إن ”شخصًا كان متهمًا بقضية شهيرة بخطف أطفال طلب أن يدخن سيجارة، وأن يتركوه حتى يقرأ بعض آيات القرآن“.

وأضاف الياسين، في مقابلة ببرنامج ”حمد قصص“، أنه ”كان هنالك متهم خطير شديد الإجرام، حتى أنه خلال تنفيذ حكم الإعدام عليه كان يريد أن يشتبك مع الحرس وينظر إليهم باحتقار“.

وأشار إلى أنه ”لم يتعاطف أبدا مع أي شخص نفذ فيه حكم الإعدام؛ لأنه قبل التنفيذ تتم قراءة منطوق الحكم عليهم، الذي يحتوي على كل جرائمهم وسبب الحكم، وبالتالي الإنسان يضع نفسه مكان المجني عليهم الذين تعرضوا لكل هذا لا الجاني“.

وقال إن ”المتهم الوحيد الذي تعاطف معه بالسجن كان رجلا كويتيا طاعنا في السن لا يستطيع حتى ارتداء ملابسه وحده، وكانت تهمته أنه وقع شيكًا مصرفيًا دون أن يعلم لأنه لا يعرف القراءة أو الكتابة ولم يستطع سداده، ووقتها كانت هذه التهمة جناية وليست جنحة، ولأن القانون لا يحمي المغفلين تم سجنه رغم أنه لا يستحق“.

وأوضح الياسين أنه ”حضر دورة متخصصة في تنفيذ أحكام الإعدام في السودان عام 1979″، موضحًا أنه ”حتى المشنقة لها مواصفات، وهي أن لا يستعمل الحبل أكثر من مرتين أو ثلاثة فقط، وأن يكون نفس طول الشخص الذي نفذ فيه الإعدام، وأن يكون سمكه متلائما مع وزنه حتى لا تنقطع رأس الإنسان بعد شنقه“.

ولفت إلى أن الضابط الذي تولى تدريبهم في السودان أخبره أنه سيتوقف عن تنفيذ مزيد من أحكام الإعدام؛ بسبب شعوره أنه فقد إنسانيته، ولم يعد يتأثر بالموت، رغم أنها من واجبات وظيفته ولكنه لم يتحمل المزيد.