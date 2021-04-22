وقفة احتجاجية في الكويت تنديدا بجريمة صباح السالم (فيديو)‎

توافدت حشود نسائية في الكويت إلى ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة (البرلمان) للمشاركة باعتصام احتجاجي للتنديد بجريمة صباح السالم التي راح ضحيتها الشابة فرح حمزة أكبر على يد الجاني فهد صبحي محي الدين الذي أقدم على ارتكاب جريمته بعد خطف الشابة وطعنها ورميها أمام المستشفى.

وشاركت الناشطات والحقوقيات بالاعتصام الذي أُطلق عليه اعتصام (من التالية) للمطالبة بضرورة إعدام القاتل وإقرار قوانين وتغليظ العقوبات لحماية النساء من العنف والتحرش.

جانب من الاحتجاج النسائي قبل قليل في ساحة الإرادة للمطالبة بحماية النساء من العنف الذكوري #الكويت

#عزاء_النساء #أنا_الضحية_القادمة #جريمة_قتل_صباح_السالم pic.twitter.com/VYSzzL0v4W — Fawaz Farhan (@fawazfarhan) April 22, 2021

وشغلت قضية مقتل الشابة فرح الرأي العام في الكويت بعد خطفها من قبل الجاني وطعنها في أحد الشوارع العامة في منطقة ”صباح السالم“ بالعاصمة، يوم الثلاثاء، وسط اتهامات وجّهتها عائلتها للنيابة العامة ولوزارة الداخلية بالتهاون مع المتهم، بعدما هدد بقتل الفتاة خلال الأشهر الماضية دون اتخاذ السلطات القضائية إجراءات صارمة بحقه.

أروى الوقيان: مطلوب قوانين لحماية النساء من العنف والتحرش… ونحتاج إلى الأمن والقصاص من القاتلhttps://t.co/S5JMPjinAY pic.twitter.com/1wvsEcPtJy — الراي (@AlraiMediaGroup) April 22, 2021

وحضرت عائلة الشابة فرح الاعتصام الاحتجاجي الذي رُفعت فيه لافتات حملت أسماء نساء لقين مصرعهن قتلاً في الكويت وأخرى تطالب السلطات التعامل بجدية مع بلاغات النساء ولافتات طالبت بإعدام قاتل فرح.

حالياً … صرخة نسائية في ساحة الإرادة إحتجاجاً على الجرائم ضد النساء#الكويت #جريمة_قتل_صباح_السالم pic.twitter.com/lNXNK2QLez — مباشر نيوز (@mobashernewss) April 22, 2021

وشارك عدد من أعضاء مجلس الأمة في الاعتصام، وأكدوا على متابعتهم القضية وأداء دورهم البرلماني لتأمين حماية للنساء من الجرائم والعنف.

النائب عبدالعزيز الصقعبي: ضرورة تفعيل الدور المجتمعي في زرع القيم في نفوس الأبناء والبنات إلى جانب تصحيح واقع تشريعي بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق تقدمت بها عبر رسالة واردة بالجلسة القادمة بضرورة النظر في جريمة #صباح_السالم تحديداًhttps://t.co/S5JMPjinAY pic.twitter.com/sjHUbVRZ9J — الراي (@AlraiMediaGroup) April 22, 2021

الساير: سنطالب بإنشاء إدارة مؤقتة لحماية الضحايا بإشراف #وزارة_الداخلية لحين إقرار قانون حماية الضحية.. وسنتابع القضيةhttps://t.co/S5JMPjinAY pic.twitter.com/FCqFsWyejS — الراي (@AlraiMediaGroup) April 22, 2021

كما تقدَم عدد من النواب باقتراح بقانون لتعديل المادة 153 من قانون الجزاء، المتعلقة بجرائم الشرف وجرائم القتل، والتي أشار النواب إلى أنه يُساء استغلالها من قبل بعض المجرمين.

تقدمت اليوم – والزملاء د. الصقعبي، د. المطيري ود. المطر – باقتراح قانون بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء. والتي يساء استغلالها من بعض المجرمين، كي تبقى #الكويت دار أمان وإيمان وسلام وإسلام.#جريمة_قتل_صباح_السالم#من_حقك_أن_تعرف#جريمه_صباح_السالم#أنا_الضحية_القادمة pic.twitter.com/yYP5MSY1Ag — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) April 22, 2021

وتنص المادة 153 على أن ”من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو ابنته أو أمه أو أخته، حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال، أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معًا، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين“.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة تنص على: ”تُشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الدخول بقصد ارتكاب جريمة جنسية على أحد أفراد المسكن ولو بموافقة هذا الأخير“.

وتعود تفاصيل قضية مقتل الشابة فرح إلى مرافعة شقيقتها، المحامية دانة أكبر، في قضية كانت تضمّ المتهم قبل أكثر من عام، ليقوم الأخير بتهديد المحامية وأختها بالقتل، لترفع دانة قضية عليه، إلا أنّ وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة، فحاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لتقوم المحامية مجددا برفع قضية ثانية عليه، ليفرج عنه وكيل النيابة أيضا، رغم استجداء الضحية وأختها المحامية لوكيل النيابة بضرورة حجز المتهم؛ نظرا لتهديده المتواصل.

وخطف المتهم الضحية مع طفلتيها من منطقة صباح السالم وطعنها بسكين في القلب، ومن ثم أوصلها إلى مستشفى العدان ولاذ بالفرار، قبل أن تقبض وزارة الداخلية عليه ويعترف بقتله للضحية، وفق بيان لها.