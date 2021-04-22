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وقفة احتجاجية في الكويت تنديدا بجريمة صباح السالم (فيديو)‎
تاريخ النشر: 22 أبريل 2021 15:52 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2021 16:00 GMT

وقفة احتجاجية في الكويت تنديدا بجريمة صباح السالم (فيديو)‎

توافدت حشود نسائية في الكويت إلى ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة (البرلمان) للمشاركة باعتصام احتجاجي للتنديد بجريمة صباح السالم التي راح ضحيتها الشابة فرح

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

توافدت حشود نسائية في الكويت إلى ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة (البرلمان) للمشاركة باعتصام احتجاجي للتنديد بجريمة صباح السالم التي راح ضحيتها الشابة فرح حمزة أكبر على يد الجاني فهد صبحي محي الدين الذي أقدم على ارتكاب جريمته بعد خطف الشابة وطعنها ورميها أمام المستشفى.

وشاركت الناشطات والحقوقيات بالاعتصام الذي أُطلق عليه اعتصام (من التالية) للمطالبة بضرورة إعدام القاتل وإقرار قوانين وتغليظ العقوبات لحماية النساء من العنف والتحرش.

وشغلت قضية مقتل الشابة فرح الرأي العام في الكويت بعد خطفها من قبل الجاني وطعنها في أحد الشوارع العامة في منطقة ”صباح السالم“ بالعاصمة، يوم الثلاثاء، وسط اتهامات وجّهتها عائلتها للنيابة العامة ولوزارة الداخلية بالتهاون مع المتهم، بعدما هدد بقتل الفتاة خلال الأشهر الماضية دون اتخاذ السلطات القضائية إجراءات صارمة بحقه.

وحضرت عائلة الشابة فرح الاعتصام الاحتجاجي الذي رُفعت فيه لافتات حملت أسماء نساء لقين مصرعهن قتلاً في الكويت وأخرى تطالب السلطات التعامل بجدية مع بلاغات النساء ولافتات طالبت بإعدام قاتل فرح.

وشارك عدد من أعضاء مجلس الأمة في الاعتصام، وأكدوا على متابعتهم القضية وأداء دورهم البرلماني لتأمين حماية للنساء من الجرائم والعنف.

كما تقدَم عدد من النواب باقتراح بقانون لتعديل المادة 153 من قانون الجزاء، المتعلقة بجرائم الشرف وجرائم القتل، والتي أشار النواب إلى أنه يُساء استغلالها من قبل بعض المجرمين.

وتنص المادة 153 على أن ”من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو ابنته أو أمه أو أخته، حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال، أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معًا، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين“.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة تنص على: ”تُشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الدخول بقصد ارتكاب جريمة جنسية على أحد أفراد المسكن ولو بموافقة هذا الأخير“.

وتعود تفاصيل قضية مقتل الشابة فرح إلى مرافعة شقيقتها، المحامية دانة أكبر، في قضية كانت تضمّ المتهم قبل أكثر من عام، ليقوم الأخير بتهديد المحامية وأختها بالقتل، لترفع دانة قضية عليه، إلا أنّ وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة، فحاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لتقوم المحامية مجددا برفع قضية ثانية عليه، ليفرج عنه وكيل النيابة أيضا، رغم استجداء الضحية وأختها المحامية لوكيل النيابة بضرورة حجز المتهم؛ نظرا لتهديده المتواصل.

وخطف المتهم الضحية مع طفلتيها من منطقة صباح السالم وطعنها بسكين في القلب، ومن ثم أوصلها إلى مستشفى العدان ولاذ بالفرار، قبل أن تقبض وزارة الداخلية عليه ويعترف بقتله للضحية، وفق بيان لها.

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