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المغرب.. ضبط مخدرات بحوزة شخص يؤم المصلين
تاريخ النشر: 22 أبريل 2021 14:23 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2021 14:26 GMT

المغرب.. ضبط مخدرات بحوزة شخص يؤم المصلين

ألقت الشرطة المغربية في مدينة طنجة القبض على 3 أشخاص، لخرقهم حظر التجول الليلي بحجة أداء صلاة التراويح في الشارع، وضبطت بحوزة إمامهم كمية من المخدرات. وفي

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المصدر: أمينة بنيفو - إرم نيوز

ألقت الشرطة المغربية في مدينة طنجة القبض على 3 أشخاص، لخرقهم حظر التجول الليلي بحجة أداء صلاة التراويح في الشارع، وضبطت بحوزة إمامهم كمية من المخدرات.

وفي التفاصيل تلقت الشرطة، ليلة أمس الأربعاء، إخبارًا بتجمع حوالي 10 أشخاص في حي“فان فلوري“ لأداء صلاة التراويح، فانتقلت إلى المكان، وعند توقيفها للشخص الذي كان يؤم المصلين وجدت بحوزته نحو 24 قرصًا طبيًا مخدرًا من أنواع مختلفة، إلى جانب قطعة من مخدر الحشيش.

وتعرف الشوارع بمختلف المدن المغربية، مناوشات يومية بين عناصر الشرطة ومجموعات من الأشخاص الذين يُصرون على أداء صلاة التراويح أمام أبواب المساجد المغلقة، للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم للحظر الليلي الذي فرضته الحكومة خلال شهر رمضان لمواجهة وباء كورونا.

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