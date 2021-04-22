الجزائر.. السجن 3 سنوات للكاتب سعيد جاب الخير بتهمة "الاستهزاء بالدين"

أصدرت محكمة جزائرية اليوم الخميس، حكما بالسجن لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار جزائري (الدولار يعادل نحو 133 دينارا)، بحق الكاتب والناشط سعيد جاب الخير، بتهمة ”الاستهزاء بالدين وشعائر الإسلام“.

وأوضحت وسائل إعلام محلية جزائرية اليوم، أنّ المحكمة لاحقت جاب الخير بالتهمة المذكورة على خلفية منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وقالت صحيفة ”الشروق“ اليومية الجزائرية: إنه ”خلال مواجهة المتهم من طرف القاضي، أنكر جاب الخير التهم المنسوبة إليه، فيما طالب دفاعه بالبراءة.“

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ سعيد جاب الخير تحوّل إلى رمز لدى التيار العلماني في الجزائر، حيث انبرى عدد من مؤيدي هذا التيار للدفاع عنه بعد شكوى قدمت ضده بتهمة ”الاستهزاء بالدين وشعائر الإسلام“.

وعقدت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، جلسة محاكمة جاب الخير بناء على شكوى رُفعت ضده، تتضمن تهما بعرض منشورات عبر حسابه بموقع ”فيسبوك“ يسيء فيها للرسول محمد.

كما حملت الشكوى تهما بإساءة الكاتب جاب الخير في منشوراته للخلفاء الراشدين وشعائر الدين الإسلامي، وتشبيهها بالطقوس الوثنية.

وأوضحت الصحيفة أنّه تمت محاكمة جاب الخير بعد شكوى تقدم بها ضده الدكتور بوجرة عبد الرزاق، الأستاذ بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس، مصحوبة بادعاء مدني بتهم ”الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة، وبشعائر الإسلام“، وتهكمه على آيات بيّنات من القرآن الكريم، وعلى أحاديث صحيحة من السنة النبوية الشريفة، وعلى ركن الحج وشعيرة الأضحية.

وكان جاب الخير شدد في تصريحات سابقة لقناة ”فرانس 24“ على أن ما يكتبه هو ”رؤية دينية“ وليس ”استهزاءً“ بالدين“.

وأعرب جاب الخير عن استغرابه من اللجوء إلى القضاء لـ“حل مسائل خلافية منذ القرن الأول الهجري“، مشيرا إلى أنه لا يدعو إلى التصوف، وأن هدفه ”رفع الوصاية عن العقل ورفع الوصاية الدينية عن الناس“، وفق تعبيره.