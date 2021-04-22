الكويت.. مشهد مؤثر لوالدة فرح ضحية جريمة "صباح السالم" أمام قبرها (فيديو)‎‎

ظهرت والدة الضحية فرح حمزة أكبر وهي تبكي بحرقة أمام قبر ابنتها في الكويت، وتقول كيف اتصل بها القاتل بعد أن أقدم على قتل ابنتها، وتركها أمام باب المستشفى.

وكانت جريمة قتل المواطنة الكويتية فرح حمزة أكبر، قد هزّت البلاد، بعد خطفها من قبل شاب كويتي وطعنها في أحد الشوارع العامة في منطقة ”صباح السالم“ بالعاصمة، يوم الثلاثاء، وسط اتهامات وجّهتها عائلتها للنيابة العامة ولوزارة الداخلية بالتهاون مع المتهم، بعدما هدد بقتل الفتاة طوال عام كامل دون اتخاذ السلطات القضائية إجراءات صارمة بحقه.

وتعود تفاصيل القضية إلى مرافعة شقيقة الضحية، واسمها دانة أكبر، وهي محامية، في قضية كانت تضمّ المتهم قبل أكثر من عام، ليقوم الأخير بتهديد المحامية وأختها بالقتل، لترفع دانة قضية عليه، إلا أنّ وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة، فحاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لتقوم المحامية مجددا برفع قضية ثانية عليه، ليفرج عنه وكيل النيابة أيضا، رغم استجداء الضحية وأختها المحامية لوكيل النيابة بضرورة حجز المتهم؛ نظرا لتهديده المتواصل.

وخطف المتهم الضحية مع طفلتيها (5 و6 سنوات)، من منطقة صباح السالم وطعنها بسكين في القلب، ومن ثم أوصلها إلى مستشفى العدان ولاذ بالفرار، قبل أن تقبض وزارة الداخلية عليه، وفق بيان لها.

وقالت وزارة الداخلية، في البيان، إنّ المتهم ”اعترف بقيامه بجريمة القتل وتجري التحقيقات لمعرفة دوافعه“.