مصر تعلق على طعن أحد مواطنيها في الكويت (صور)

علقت وزارة القوى العاملة في مصر، على واقعة التعدي على أحد مواطنيها في دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة له.

وأكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، في بيان تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة للمواطن إميل إسحاق مهني جرس المعتدى عليه بالكويت.

وشدد على أن جميع حقوق المواطن محفوظة، قائلا: ”دولة الكويت بلد قانون ولن يُظلم فيها أحد“، مشيرا إلى أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة بجانب أي مواطن مصري بالخارج والالتفاف حوله إذا وقع في أي مشكلة.

وقال الوزير إن كرامة المصري من كرامة الوطن، مكلفا رئيس مكتب التمثيل العمالي بمتابعة حالة المواطن المصري إميل مهني لحظة بلحظة وتقديم تقرير فوري عن كل مستجد يتم في هذا الموضوع حفاظا على جميع حقوقه.

وكشف رئيس مكتب التمثيل العمالي تفاصيل الواقعة، موضحا أن المواطن المصري تلقى طعنة على يد مواطن كويتي يدعى عبدالعزيز محمد البرويشي، بسبب أن الجاني هو أحد عملاء الشركة التي يعمل بها المجني عليه.

وأوضح أنه ”بناء على تكليف للمجني عليه بتركيب ستائر للجاني بأحد الكرفانات بمنطقة الدوحة بالكويت منذ شهرين، وبعد انتهاء التركيبات طلب الجاني إجراء بعض التعديلات على التركيبات ولكن المجني عليه رفض ذلك، نظرا لعدم حصوله على أتعاب“.

وأكد رئيس المكتب العمالي أن الجاني تربص بالمواطن المصري إميل إسحاق مهني أمام مقر عمله وفجأة عند خروجه بادره بالسب والقذف ومحاولة إدخاله سيارته الخاصة بالإكراه، وعند مقاومة المجني عليه، طعنه الجاني بسكين في كتفه الأيسر من الخلف وفر هاربا، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى الفروانية.

يذكر أن المواطن المذكور من محافظة المنيا، ومتزوج ويعول طفلا، ويعمل بالكويت بشركة كيوت هوم ستار للأثاث والمفروشات، منذ 5 سنوات بوظيفة سائق، بالإضافة إلى القيام بأعمال تنجيد وتركيب الستائر.