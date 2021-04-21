ضبط 3 مصريين بعد اعتدائهم جسدياً على فتاة معاقة في نهار رمضان

ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة المصرية ”القاهرة“ القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالاعتداء جسدياً على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في نهار رمضان، بمنطقة المطرية.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بتغيب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ، وتبين صحة البلاغ، قبل أن يتمكنوا من العثور على الفتاة، وخلال الحديث معها تبين أن الفتاة تم اغتصابها.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة في مكان العثور على الفتاة، وبتتبع سيرها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص ”عاطلين“ قاموا بارتكاب فعلتهم، منتهكين حرمة شهر رمضان.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.