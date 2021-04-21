عراقي يقتل زوجته حرقا في بغداد‎

أقدم عراقي، يوم الأربعاء، على قتل زوجته الشابة بإحراقها، في جريمة مروعة شهدتها العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة العراقية، لـ“إرم نيوز“ إن ”خلافا عائليا نشب بين زوجين في منطقة المحمودية، جنوبي بغداد، تطور لاحقا إلى شجار، وتبادل الشتائم، قبل أن يسكب الزوج الوقود على زوجته الشابة، ويضرم النار فيها“.

وأضاف المصدر، أن ”الزوج لاذ بالفرار بعد أن شاهد زوجته تحترق“، مشيرا إلى ”وصول قوة أمنية إلى موقع الحادث ونقل جثة الضحية إلى الطب العدلي“.

وتصاعدت حدة الجرائم الجنائية في العراق، خلال الأشهر الماضية، وتسببت بمقتل عشرات المواطنين في مختلف محافظات البلاد، فيما يقول خبراء نفسيون إن تردي الوضع الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، هو السبب الأبرز في تنامي هذه الظاهرة.