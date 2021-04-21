الكشف عن سبب مقتل فرح حمزة أكبر في "صباح السالم"

كشف مقطع فيديو لشقيقة الشابة الكويتية فرح حمزة أكبر، تفاصيل حول سبب وقوع الجريمة وعلاقة الجاني بالضحية، في القضية التي أثارت الرأي العام الكويتي.

وهزت الجريمة التي وقعت أمس الثلاثاء في مدينة صباح السالم، مواقع التواصل الاجتماعي في البلد الخليجي واحتل وسم ”جريمة صباح السالم“ صدارة الأعلى تداولا على موقع تويتر.

الانتقام

واليوم الأربعاء، ذكرت ناشطة كويتية أن سبب الجريمة هو الانتقام من شقيقة المغدورة والتي تعمل محامية.

وذكر حساب الناشطة فاطمة الشيرازي على تويتر اليوم الأربعاء: ”أخت المقتولة محامية اللي كانت تصور ورافعة على المجرم الخسيس قضية من قبل وعشان يحرها شافها مع اختها خطف اختها وقتلها بعدين وصلها المستشفى يعني حتى ماله صلة بالمقتولة ربي يرحمها هذا يستحق الإعدام“.

أخت المقتولة محامية اللي كانت تصور و رافعة على المجرم الخسيس قضية من قبل و عشان يحرها شافها مع اختها خطف اختها و قتلها بعدين وصلها المستشفى يعني حتى ماله صلة بالمقتولة ربي يرحمها هذا يستحق الاعدام.#جريمه_صباح_السالم — Fatma Y.Alsherazi (@fatmaalsherazi) April 20, 2021

وتابعت: ”مو طليقها والبنت متزوجة.. آسفه على التفاصيل. قتلها جدام بناتها الصغار كان هذا فقط انتقاما من أختها المحامية التي كسبت قضية لموكلتها ضده“.

وقال حساب الشيرازي ”الله يرحمها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم“.

#جريمه_صباح_السالم #أنا_الضحية_القادمة المحامية أخت المقتولة رحمها الله تناشد الداخلية بأخذ حق أختها وتقول التفاصيل و التهاون اللي صار رغم التهديدات اللي وصلت لهم. pic.twitter.com/qJtBhR8mb8 — Fatma Y.Alsherazi (@fatmaalsherazi) April 21, 2021

وتابعت: ”المحامية أخت المقتولة رحمها الله تناشد الداخلية بأخذ حق أختها وتقول التفاصيل والتهاون اللي صار رغم التهديدات التي وصلتهم.. حطوا أنفسكم مكانها دقيقة واحدة وشوفوا الحرقة والظلم انكم تنادون شهور وما حدا يسمع لكم وينتهي الموضوع بالقتل المفروض الكل ينادي ويقول #نعم_لعقوبة_الاعدام”.