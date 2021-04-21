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الكشف عن سبب مقتل فرح حمزة أكبر في "صباح السالم"
تاريخ النشر: 21 أبريل 2021 9:53 GMT
تاريخ التحديث: 21 أبريل 2021 11:05 GMT

الكشف عن سبب مقتل فرح حمزة أكبر في "صباح السالم"

كشف مقطع فيديو لشقيقة الشابة الكويتية فرح حمزة أكبر، تفاصيل حول سبب وقوع الجريمة وعلاقة الجاني بالضحية، في القضية التي أثارت الرأي العام الكويتي. وهزت الجريمة

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المصدر: فريق التحرير

كشف مقطع فيديو لشقيقة الشابة الكويتية فرح حمزة أكبر، تفاصيل حول سبب وقوع الجريمة وعلاقة الجاني بالضحية، في القضية التي أثارت الرأي العام الكويتي.

وهزت الجريمة التي وقعت أمس الثلاثاء في مدينة صباح السالم، مواقع التواصل الاجتماعي في البلد الخليجي واحتل وسم ”جريمة صباح السالم“ صدارة الأعلى تداولا على موقع تويتر.

الانتقام

واليوم الأربعاء، ذكرت ناشطة كويتية أن سبب الجريمة هو الانتقام من شقيقة المغدورة والتي تعمل محامية.

وذكر حساب الناشطة فاطمة الشيرازي على تويتر اليوم الأربعاء: ”أخت المقتولة محامية اللي كانت تصور  ورافعة على المجرم الخسيس قضية من قبل وعشان يحرها شافها مع اختها خطف اختها وقتلها بعدين وصلها المستشفى يعني حتى ماله صلة بالمقتولة ربي يرحمها هذا يستحق الإعدام“.

وتابعت: ”مو طليقها والبنت متزوجة.. آسفه على التفاصيل. قتلها جدام بناتها الصغار كان هذا فقط انتقاما من أختها المحامية التي كسبت قضية لموكلتها ضده“.

وقال حساب الشيرازي ”الله يرحمها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم“.

وتابعت: ”المحامية أخت المقتولة رحمها الله تناشد الداخلية بأخذ حق أختها وتقول التفاصيل والتهاون اللي صار رغم التهديدات التي وصلتهم.. حطوا أنفسكم مكانها دقيقة واحدة وشوفوا الحرقة والظلم انكم تنادون شهور وما حدا يسمع لكم وينتهي الموضوع بالقتل المفروض الكل ينادي ويقول #نعم_لعقوبة_الاعدام”.

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