شقيقة فرح حمزة أكبر ضحية جريمة "صباح السالم" تكشف تفاصيل جديدة (فيديو)

روت شقيقة ضحية ”جريمة صباح السالم“ تفاصيل جديدة سبقت مقتل شقيقتها فرح حمزة، بعد خطفها وقتلها طعنا على يد شاب جراء رفضها الزواج منه، في جريمة صادمة وقعت في نهار رمضان المبارك.

وقالت شقيقة فرح حمزة أكبر ضحية ”جريمة صباح السالم“ في مقطع فيديو متداول: ”ياما ناشدت وزارة الداخلية الكويتية وذهبت إلى مخفر الداعية والسالمية ما سوو لي شي، وبعدها أنا ولخالتي سجلوا لي قضية بالزهرة“.

وأضافت: ”رحنا عند وكيل النيابة أحمد العجيري بنيابة حولي أناشده إن أخرج الشاب هيقتلنا عشان هو مهددني أنا وأختي، كأن إحنا ما نتكلم وآخر مرة طردني“.

وتابعت شقيقة المغدورة فرح: ”سجلت قضيتين ويوم رحنا نشتكي في الأدلة الجنائية الرائد قلت له راح يغتالنا يقول اذهبي سجلي قضية“.

وأضافت: ”راح رجع بالسيارة على أختي وخالتي لقتلهما بالسيارة وما مسكوه وبعدها ذهبت سجلت قضية خطف حبسوه كام يوم وطلعه وكيل النيابة بكفالة“.

وأوضحت: ”أقوله أستاذ شلون تطلعه بكفالة راح يغتالنا ولا همه، يقول لي لو سوى شي ارفعي قضية وتصير قضية تفيدكم بالمحكمة“.

واستطردت بالقول: ”كذا مرة نبهت وكيل النيابة أحمد العجيري إن الشاب راح يغتالنا لأنه هددنا بالقضية الأولى“.

وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية ضبطت مواطنا بعد ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة بحق شابة في العقد الثالث من عمرها، بعد خطفها وطعنها ورمي جثتها أمام مستشفى.

ووقعت الجريمة في منطقة صباح السالم بمحافظة مبارك الكبير، مساء أمس الثلاثاء، حيث أقدم الجاني على طعن الضحية بآلة حادة ورمي جثتها أمام مستشفى العدان.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي: ”إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط المواطن في زمن قياسي بعد ارتكابه الجريمة“.

وبثت حسابات كويتية مقطع فيديو يظهر شخصا قيل إنه الجاني.

وقال عبدالمحسن القطان محامي الضحية المقتولة في #جريمة_صباح_السالم فرح حمزة أكبر، إن القاتل ليس زوج ولا طليق موكلتي وسبق اتهامه بجريمتي خطف وشروع بالقتل.