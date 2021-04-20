مصر.. حبس 23 متهما في حادث قطار طوخ واستدعاء رئيس السكة الحديد

قررت النيابة العامة في مصر حبس 23 متهمًا في حادث القطار المروع الذي وقع في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، لتسبب بعضهم خطأ في موت 23 راكبًا وإصابة 139 آخرين كانوا يستقلون القطار رقم ”949“.

وكشفت النيابة العامة عن المتهمين وهم ”قائد القطار“ و“مساعده“ و“عامل“ و“ملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث“ و“مدير عام تجديدات تلك السكك“، و“مدير عام الصيانة“ و“مهندس ميكانيكا“، و“مجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات“، و“فني في محطة شبرا الخيمة“، و“عاملين في محطة مصر“.

ووجهت النيابة لهم تهم الإهمال وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة؛ نتيجة إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرض الأشخاص الذين بها للخطر، ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم، فضلًا عن إهمال البعض الآخر من المتهمين في صيانة واستخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها في اختصاصهم على نحو عطل الانتفاع بها، وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، مما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها.

وأمرت النيابة العامة في مصر بإخلاء سبيل كل من ”مدير عام صيانة البنية الأساسية“، و“رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات“، بعدما سدد الأول ضمانًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه مصري، وسدد الثاني ضمانًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.

كما أصدرت قرارًا بضبط وإحضار مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث، ومهندس في ”ورش أبو غاطس“.

وكشفت النيابة أنها استدعت، فجر الثلاثاء، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أشرف رسلان؛ لسماع أقواله أمام غرفة العمليات المشكلة في المكتب الفني للنائب العام، وفي ضوء القرار الصادر بانتدابه في وظيفة أخرى أمر باستدعائه واستدعاء من شغل هذا المنصب حاليًّا لسؤالهما أمام غرفة العمليات.