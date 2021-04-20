الكويت.. السجن عاما لطيار ومساعده في قضية اصطدام منطاد القوة الجوية

أيدت محكمة الجنح المستأنفة بالكويت، اليوم الثلاثاء، حبس طيار ومساعد طيار عاما مع الشغل والنفاذ؛ في قضية الاصطدام بالمنطاد التابع للقوة الجوية.

وتعود وقائع الحادثة، إلى أغسطس/آب 2017، حين اصطدمت طائرة تابعة لطيران الجزيرة الكويتية، قادمة من الرياض، بمنطاد راداري تابع للقوة الجوية الكويتية، وأجرت إدارة الطيران المدني تحقيقا في الحادث.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي حينها، إن الدعوى تم رفعها بعد انتهاء أعمال لجان التحقيق الدولية والمحلية لحادث اصطدام الطائرة، التابعة لشركة طيران الجزيرة، بالمنطاد العسكري.