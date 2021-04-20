جمعت 33 مليون دولار بالاحتيال.. الأمن المصري يقبض على "مستريحة المنوفية"

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط المتهمة ”هالة. ز“ المعروفة إعلاميا بـ ”مستريحة المنوفية“ التي نصبت على عدد من المواطنين بمبلغ 500 مليون جنيه (33 مليون دولار) بعد إقناعهم بتوظيف أموالهم مقابل أرباح هائلة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة الشهيرة بـ ”أم عبده“ في محافظة قنا بصعيد البلاد.

وأثارت ”مستريحة المنوفية“ جدلاً وغضبًا واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول الكثير من الأنباء حول عمليات احتيالها، فيما تعالت الأصوات لضبطها بعد تعدد ضحاياها وهروبها من بلدها.

وكشفت التحقيقات، أن ”أم عبده“ جمعت هذه المبالغ المالية الكبيرة، بعدما أوهمت الضحايا بقدرتها على توظيف أموالهم، مقابل أرباح هائلة وكبيرة جداً، تصل إلى 10 % شهريًا.

وبلغ عدد المحاضر التي حررها الضحايا نحو 25 محضراً، اتهم أصحابها ”أم عبده“ بالحصول على أموال طائلة منهم، بهدف تشغيلها وحصولهم على أرباح.

والـ“مستريح“، هو مصطلح مصري يطلق على اللصوص الذين يستولون على أموال ضخمة من المواطنين، وكان أول ظهور له العام 2015، نسبة لـ ”أحمد المستريح“، الذي احتال على المواطنين في ملايين الجنيهات.