مصري يقتل زوجته خنقا بسلك كهرباء.. ويدعي حيلة للإفلات من جريمته‎

أقدم مصري على قتل زوجته خنقا بسلك كهرباء، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدي، وحاول الإفلات من الجريمة، لكن تحريات الشرطة كشفت ”كذبه“ وأكدت أنه وراء ارتكاب الواقعة.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغاً يوم الإثنين من عامل موبيليا في منطقة أبو النمرس في الجيزة، يُفيد بعثور رجل على زوجته جثة هامدة، في المنزل.

وانتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة وبها آثار خنق حول الرقبة، وأشار الزوج في أقواله إلى أنه فور عودته من العمل ودخوله المنزل في ساعات النهار الأخيرة، وجد زوجته متوفاه بعدما وضعت رأسها داخل ”إناء غسيل المواعين“.

ورجح الزوج أن زوجته فقدت الوعي لكونها مريضة بالصرع، ما أدى إلى سقوط رأسها في المياه أثناء قيامها بأعمال المنزل، لكن رواية الزوج لم تقنع رجال المباحث، وجرى تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده للكشف عن وجود خلافات بين المجني عليها وزوجها.

وبإعادة التحقيق مع الزوج، وبتضييق الخناق عليه، اعترف بقتلها وأقر أنه عقب عودته من عمله، حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليها بالضرب بالأيدي، وقام بخنقها حتى فارقت الحياة.

ولفت إلى أن سبب المشكلة هو عدم إحضاره دواء الصرع الخاص بالمجني عليها، وتطور الخلاف بينهما، ولم يشعر بنفسه غير وأنه يخنقها بسلك كهربائي للتخلص منها.

وأضافت الشرطة أن تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.