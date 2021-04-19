الكويت.. عامل مصري يشكو حرمانه من مستحقاته المالية منذ 5 أشهر (فيديو)‎‎

شكا حارس مدرسة مصري مقيم في الكويت من ضيق الحال عليه وعلى أسرته؛ بسبب حرمانه من استلام مستحقاته المالية منذ 5 أشهر، مناشدا المسؤولين بالتدخل للحصول على مستحقاته والعودة إلى بلاده.

فيديو| حارس أمن مصري يبكي بحرقة بسبب عدم إستلامه راتب لـ 5 شهور: «الأيام دول» pic.twitter.com/FRU7dnkLFA — خبر عاجل (@Breakingkw) April 19, 2021

وقال الوافد باكيا في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ”إنه ضعيف وأراد بتوثيق هذا المقطع، الذي لم يذكر تاريخه بالضبط، إيصال صوته للمعنيين لمساعدته بالحصول على رواتبه، ولا يريد صدقة أو مساعدة من أحد فقط مستحقاته ليتمكن من العودة لبلاده“.

وأضاف الوافد في المقطع الذي حصد تفاعلا كبيرا من النشطاء، أنه ”سيحاجج من ظلمه أمام الله، وأن الأيام دول وستدور على الجميع أيا كان كويتيا أو مصريا، ولن تنتصر دولة إلا بالضعيف“.

وتابع الوافد بكلمات مؤثرة تلخص سوء وضعه ووضع أبنائه وحاجتهم للملابس وحرمانهم من الماء والكهرباء، مضيفا أن هذه الدنيا قاسية ولا مكان للضعيف فيها.

ولاقت شكوى الحارس تعاطفا من قبل حقوقيين وإعلاميين ونشطاء طالبوا الجهات المعنية بالتدخل لإنصاف هذا الحارس ومحاسبة صاحب الشركة المسؤول عنه.

وتفاعل الإعلامي حمد قلم مع شكوى الوافد، مطالبا بضرورة محاسبة كفيله، حيث قال: ”لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أرنا عجائب قدرتك بكفيله النذل لازم يتحاسب لازم!“.

لا حول ولا قوة الا بالله

اللهم أرنا عجائب قدرتك بكفيله النذل

لازم يتحاسب لازم! https://t.co/wWeKhVlDTa — مع حمد قلم (@7amadQalam) April 19, 2021

وأشار الناشط الحقوقي والإعلامي عبد العزيز اليحيى إلى معاناة هذا الوافد، قائلاً: ”الريال عنده كرامة، وما طلب مساعدة من أحد ولا صدقة، كل اللي طالب بس حقه! يبي معاشه المتراكم من خمسة شهور الريال حقه 450 دينارا بس! مانرضى هالظلم في بلد الإنسانية! الكويت دولة غنية مايجوز يصير فيها هالظلم على الكويتي والوافد! لا حول الله ولا قوة إلا بالله“.

الريال عنده كرامة، وما طلب مساعده من احد ولا صدقه، كل اللي طالب بس حقه!

يبي معاشه المتراكمة من ٥ شهور الريال حقه ٤٥٠ دينار بس! مانرضى هالظلم في بلد الإنسانية! الكويت دولة غنية مايجوز يصير فيها هالظلم على الكويتي والوافد! لا حول الله ولا قوة الا بالله @MOEKUWAIT pic.twitter.com/PXZtCM6wLp — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) April 19, 2021

وأكدت الكاتبة ومؤسس فريق إنسان التطوعي، أروى الوقيان، حصولها على رقم وعنوان الوافد، للتواصل معه والتأكد من قضيته للمساهمة بمساعدته.

حصلت رقمه و عنوانه و اليوم بنروح نتأكد من موضوعه و اباشركم 🙏🏼 — أروى الوقيان🇰🇼 (@roooowy) April 19, 2021

وذكر بعض النشطاء، أن الحارس ”يُدعى أبو عبد الرحمن، وهو حارس بثانوية سليمان العدساني في منطقة القصور“.

اختي اروى يقولون انه حارس في ثانوية سليمان العدساني بالقصور .. الله يخليج اذا تحققتي من الوضع ودنا نساهم معاج pic.twitter.com/SoRV7X2B6D — شروق السعيد #نعم_للتطعيم (@Shrouq_84) April 19, 2021

ويشير نشطاء إلى أن هذا الحارس ليس الوحيد المحروم من مستحقاته، حيث سبق أن اشتكى حارس مدرسة قبل عام ومع بداية أزمة ”كورونا“ من حرمانه من مستحقاته المالية لمدة ثمانية أشهر، وناشد حينها وزير التربية للتدخل لإنهاء أزمته التي يعاني منها بعض الحراس الوافدين.