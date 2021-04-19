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الكويت.. عامل مصري يشكو حرمانه من مستحقاته المالية منذ 5 أشهر (فيديو)‎‎
تاريخ النشر: 19 أبريل 2021 16:46 GMT
تاريخ التحديث: 19 أبريل 2021 18:05 GMT

الكويت.. عامل مصري يشكو حرمانه من مستحقاته المالية منذ 5 أشهر (فيديو)‎‎

شكا حارس مدرسة مصري مقيم في الكويت من ضيق الحال عليه وعلى أسرته؛ بسبب حرمانه من استلام مستحقاته المالية منذ 5 أشهر، مناشدا المسؤولين بالتدخل للحصول على مستحقاته

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

شكا حارس مدرسة مصري مقيم في الكويت من ضيق الحال عليه وعلى أسرته؛ بسبب حرمانه من استلام مستحقاته المالية منذ 5 أشهر، مناشدا المسؤولين بالتدخل للحصول على مستحقاته والعودة إلى بلاده.

وقال الوافد باكيا في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ”إنه ضعيف وأراد بتوثيق هذا المقطع، الذي لم يذكر تاريخه بالضبط، إيصال صوته للمعنيين لمساعدته بالحصول على رواتبه، ولا يريد صدقة أو مساعدة من أحد فقط مستحقاته ليتمكن من العودة لبلاده“.

وأضاف الوافد في المقطع الذي حصد تفاعلا كبيرا من النشطاء، أنه ”سيحاجج من ظلمه أمام الله، وأن الأيام دول وستدور على الجميع أيا كان كويتيا أو مصريا، ولن تنتصر دولة إلا بالضعيف“.

وتابع الوافد بكلمات مؤثرة تلخص سوء وضعه ووضع أبنائه وحاجتهم للملابس وحرمانهم من الماء والكهرباء، مضيفا أن هذه الدنيا قاسية ولا مكان للضعيف فيها.

ولاقت شكوى الحارس تعاطفا من قبل حقوقيين وإعلاميين ونشطاء طالبوا الجهات المعنية بالتدخل لإنصاف هذا الحارس ومحاسبة صاحب الشركة المسؤول عنه.

وتفاعل الإعلامي حمد قلم مع شكوى الوافد، مطالبا بضرورة محاسبة كفيله، حيث قال: ”لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أرنا عجائب قدرتك بكفيله النذل لازم يتحاسب لازم!“.

وأشار الناشط الحقوقي والإعلامي عبد العزيز اليحيى إلى معاناة هذا الوافد، قائلاً: ”الريال عنده كرامة، وما طلب مساعدة من أحد ولا صدقة، كل اللي طالب بس حقه! يبي معاشه المتراكم من خمسة شهور الريال حقه 450 دينارا بس! مانرضى هالظلم في بلد الإنسانية! الكويت دولة غنية مايجوز يصير فيها هالظلم على الكويتي والوافد! لا حول الله ولا قوة إلا بالله“.

وأكدت الكاتبة ومؤسس فريق إنسان التطوعي، أروى الوقيان، حصولها على رقم وعنوان الوافد، للتواصل معه والتأكد من قضيته للمساهمة بمساعدته.

وذكر بعض النشطاء، أن الحارس ”يُدعى أبو عبد الرحمن، وهو حارس بثانوية سليمان العدساني في منطقة القصور“.

ويشير نشطاء إلى أن هذا الحارس ليس الوحيد المحروم من مستحقاته، حيث سبق أن اشتكى حارس مدرسة قبل عام ومع بداية أزمة ”كورونا“ من حرمانه من مستحقاته المالية لمدة ثمانية أشهر، وناشد حينها وزير التربية للتدخل لإنهاء أزمته التي يعاني منها بعض الحراس الوافدين.

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