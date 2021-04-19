تونس.. السجن 20 عاما لعصابة في مطار قرطاج سرقت أمتعة المسافرين

حكمت محكمة تونسية يوم الإثنين، بسجن 5 أشخاص (أعوان) يعملون في مطار قرطاج الدولي بالعاصمة مدة 20 عاما، بعد إدانتهم بتشكيل عصابة لسرقة أمتعة المسافرين.

وقررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، العقوبة السجنية والغرامة المالية المقدرة بـ 60 ألف دينار أي ما يعادل 20 ألف دولار، بعد سلسلة من التحقيقات مع المتهمين، امتدت لأشهر.

وتمت الإطاحة بالمتهمين، بعد نصب كمين لهم ومداهمة منازلهم وحجز كميات هامة من المسروقات، إثر ورود شكاوى عديدة على أمن مطار تونس قرطاج، تفيد بسرقة أمتعة المسافرين.

يشار إلى أن إدارة مطار تونس قرطاج، قامت بتركيب كاميرات في مختلف الأماكن بالمطار، وخاصة الأروقة التي تمر منها أمتعة المسافرين في محاولة للحد من عمليات السرقة.

وتم التقليص من عمليات السرقة بشكل ملحوظ، بعد تنفيذ إجراءات جديدة للحد منها، على خلفية وصول عدد السرقات إلى مستويات قياسية بلغت العام 2013 أكثر من 2018 عملية سرقة.