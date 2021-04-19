كويتي يقتحم منزل طليقته السورية ويعتدي على ابنها ويسلبها ممتلكاتها

اقتحم مواطن كويتي يرافقه ابنه وشخص ثالث منزل طليقته الوافدة السورية في منطقة الجابرية في محافظة حولي الكويتية، فجر الأحد، بعد كسر الباب الخارجي.

وقام الزوج السابق بضرب ابن طليقته بسكين في الرقبة واليد اليسرى، فيما قام ابن الزوج السابق (من زوجة أخرى) بضرب ابن الوافدة بـ ”مطاعة“ على رأسه.

وذكرت الوافدة السورية التي أبلغت عن الحادثة أن المعتدين قاموا بسرقة متعلقاتها الشخصية وأوراق رسمية، إضافة إلى سيارتها، وفقا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وفتحت أجهزة الأمن تحقيقا في ملابسات القضية التي سجلت في مخفر شرطة الجابرية، وهي دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة ليلا والسلب بالقوة إلى جانب الاعتداء بالضرب.

وأرفق في ملف القضية تقرير طبي خاص بابن الوافدة، وهو مواطن (26 عاما)، وجاء في التقرير إصابة في الرقبة واليد بأداة يرجح أنها سكين.

وحددت الوافدة السورية أوصاف مركبة رباعية فارهة سلبت بالإكراه، بحسب قولها، أما المتهمون في واقعة اقتحام منزلها وقت الحظر فهم طليقها المواطن وابنه من زوجة أخرى وشخص لا تعرفه.

وقال مصدر أمني إن سورية من مواليد عام 1981 وابنها من مواليد 1995 ”أبلغا عمليات الداخلية بأنهما فوجئا ليلا بدخول طليق المدعية الأولى وابنه وثالث منزلهم بعد كسر الباب الخارجي، حيث قام المدعى عليه الأول (طليق الوافدة) بضرب ابنها بسكين في الرقبة واليد اليسرى، فيما قام ابنه بضربه بـ ”مطاعة“ على رأسه وتصوير المنزل“.

وأضاف المصدر: ”على الفور تم إرسال دوريات إلى موقع البلاغ، وبعد وصول رجال الأمن خرجت الوافدة من غرفة نومها، حيث كانت تغلق الباب على نفسها خشية من تعرضها للأذى، وقالت إن الجناة سرقوا متعلقاتها الشخصية وأوراقا رسمية إلى جانب سلب سيارتها الرباعية الأمريكية“.