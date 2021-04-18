محاكمة خليجي صفع "مسعفة" وتسبب لها بعاهة مستديمة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف خليجي اعتدى على مسعفة داخل مستشفى حكومي في دبي، إذ صفعها بقوة وبشكل مفاجئ على خدها وأذنها اليسرى، ما أدى إلى التسبب بعاهة مستديمة في حاسة السمع لديها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعتقاد المتهم أن طاقم التمريض مسؤول عن وفاة والده، وفق ما نشرته صحيفة ”الإمارات اليوم“.

وقالت المجني عليها إنها كانت تقوم بواجباتها الوظيفية على رأس عملها كمسعفة في المستشفى الذي تعمل به، ودخل عليها المتهم وسألها، ما إذا كانت هي الممرضة التي نقلت المريض، فردت عليه بالإيجاب، معتقدة أنه يسألها عن مريض شاركت في نقله من منطقة ند الشبا، فما كان منه إلا أن صفعها بقوة على خدها وأذنها اليسرى، ثم تدخل الموجودون وحالوا بينهما وأمسكوا به، لافتة إلى أنها تعرضت لألم شديد في الجهة اليسرى من رأسها، وأصيبت بنزيف في فمها، ولا تزال تعاني من مشكلة في السمع

وخلص تقرير إدارة الطب الشرعي إلى أن المجني عليها تعاني من فقد بسيط بالسمع العصبي للأذن اليسرى، وتشكو من طنين ما يعد عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 2%.