الإعدام لمصري اغتصب ابنته وحملت منه سفاحا‎

قضت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا على أب متهم بالتعدي جنسيا على ابنته، وحملها منه سفاحا.

وتعود أحداث القضية رقم ”22250“ لسنة 2020 جنايات الحسينية، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية، من ربة منزل، تتهم فيه طليقها 40 عاما، بائع سمك، ومقيم بمركز الحسينية، باغتصاب ابنته الطفلة 15 عاما، وحملها منه، وتهديده إياها بالقتل في حال الإفصاح عن ذلك لوالدتها.

وتبين أن الأب من متعاطي المواد المخدرة، وزوجته منفصلة عنه وتقيم بالقاهرة، وتحضر كل فترة لرؤية أولادها منه، فأخبرتها ابنتها بتعدي والدها عليها، وبعرضها على الطبيب تبين حدوث حمل.

وأكدت تحريات ضباط المباحث، صحة الواقعة، وقيام المتهم بالتعدي على ابنته أكثر من مرة، وبالعرض على النيابة مركز الحسينية، قدمته محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.