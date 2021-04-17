المغرب.. مختل عقليا يقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة

شهدت قرية عين عائشة شمال المغرب، مأساة حقيقية يوم السبت، إذ أقدم مختل عقليا على ضرب مجموعة من النساء والأطفال، ما أسفر عن مقتل 4 من عائلة واحدة، واصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، نقلوا على إثرها للمستشفى.

وأفادت التحقيقات بأن الجاني استخدم عصا ليضرب الضحايا على الرأس وفي أماكن مختلفة من الجسد لأسباب مجهولة، بينهم سيدة مسنة وزوجة ابنها، وطفلان شقيقان لم يتجاوزا 7و9 سنوات كانا في طريقهما إلى المدرسة، وهم من أقارب القتيلتين.

وحضرت قوات الأمن إلى المكان فور تلقيها بلاغا بالحادثة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى مدينة تاونات، وهم سيدتان وطفلة، ونقلوا بعدها إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة فاس المجاورة نظرا لخطورة الإصابات.

وأوقفت قوات الامن الجاني، حيث يخضع حاليا للتحقيق لدى جهاز الدرك.

واتهم أهل الضحايا عائلة المعتدي بالتسبب في الكارثة، لأنهم كانوا يتسترون عليه ويرفضون التبليغ عن حالته العقلية، رغم أنه يشكل خطرا على كل سكان القرية، مطالبين بمحاكمتهم وتحميلهم المسؤولية.