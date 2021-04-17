براءة الإعلامي المصري أدهم الكموني من تهمة الاعتداء على طفلين

قضت محكمة مصرية، ببراءة المذيع بالتلفزيون المصري هاني عبدالعزيز، الشهير بـ“أدهم الكموني“ من واقعة الاعتداء على طفلين شقيقين داخل نادي الجزيرة الرياضي، وسبهما بألفاظ تخدش الحياء العام.

وكان والد الطفلين أحمد عبدالمنعم علي، قد تقدم ببلاغ ضد ”الكموني“، مقدم برامج بالتلفزيون المصري، يتهمه بالاعتداء على طفليه داخل نادى الجزيرة الرياضي، وسبهما بألفاظ غير لائقة ونابية.

من جانبه، قال وكيل المتهم أدهم الكموني، أمام المحكمة، إنه قدم العديد من المستندات التي تثبت براءة موكله، من التهم الموجه له، بالإضافة لقرار مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي بفصل أسرة المدعي أحمد عبد المنعم علي من النادي فصلا نهائيًا لإثارتهم المشكلات بالنادي وعدم احترامهم للقوانين واللوائح.

وكانت النيابة العامة في مصر قد أحالت في وقت سابق الإعلامي للمحاكمة الجنائية بعد اتهامه باعتدائه عمدا على طفلين شقيقين داخل نادي الجزيرة الرياضي؛ ما أدى لإصابتهما، كما وجه إليهما ألفاظا خادشة للحياء بدعوى سب مذيعة زميلته أثناء مرورهما في حديقة الأطفال بنادي الجزيرة.