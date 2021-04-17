الإمارات.. سقوط عصابة من 8 رجال وامرأة تخصصت بسرقة المنازل في الشارقة

ألقت شرطة الشارقة القبض على عصابة لسرقة المنازل مكونة من 9 أشخاص يحملون الجنسية الآسيوية، بينهم امرأة.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، العقيد عمر أبوالزود، أن الإدارة تلقت بلاغًا من المدعوة (ف.ج.م)، إماراتية الجنسية، يفيد بتعرض منزلها للسرقة أثناء تواجدها خارجه، حيث لاحظت بعد عودتها أن الباب الخارجي كان مفتوحًا، كما وجدت خلعًا بشبك نافذة غرفتها وغرفة والدتها.

ووفق صحيفة الإمارات اليوم، أضاف ”أبو الزود“ أن المشتكية اكتشفت بعد دخولها المنزل، سرقة مصوغات ذهبية متنوعة، إضافة لمبلغ مالي قيمته 300 ألف درهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى من عملات أجنبية مختلفة يعادل مجموع قيمتها 415 ألفًا و675 درهمًا أخرى كانت ووالدتها تحتفظان بها داخل غرفتيهما.

وقادت التحريات إلى القبض على المتهم الأول (ح .ع .م)، وبعد تفتيش مسكنه تم العثور على مبالغ مالية، ومصوغات ذهبية، وبسؤاله عن المضبوطات اعترف بقيامه بسرقة عدة منازل، وأن هذه المبالغ والمصوغات حصيلة لتلك السرقات، وبمواجهته عن بلاغ السرقة الذي تقدمت به الشاكية، اعترف بارتكابه للسرقة وبكل ما أسند إليه، كما أرشد عن المتهمين الآخرين البالغ عددهم (8) رجال وامرأة.

وبعد إلقاء القبض عليهم اعترفوا جميعًا بما نُسب إليهم، كما اعترفوا بأدوارهم المتباينة في القضية، والتي تنوعت بين استلام المسروقات الذهبية وتصريفها، واستلام المال المسروق وتحويله للخارج،وبعد اعتراف الجناة بما نسب إليهم، تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة في الشارقة.