الأمن الأردني: توقيف سائق هدد شخصا بـ"ساطور" في الطريق العام (فيديو)

ألقت قوات الأمن في الأردن القبض على سائق هدد آخر وشتمه وهو يحمل بيده ”بلطة“ خلال قيادته لمركبته.

وفي حين لم يتضح سبب الخلاف بين الشخصين، ذكر مواطنون عبر موقع ”فيسبوك“ أن الخلاف يتعلق بأولوية المرور على الطريق بين السائق والطرف الآخر.

https://www.facebook.com/ahmad.m.altamimi/videos/10159018270023480/

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، ظهر خلاله شخص يقود حافلة نقل متوسطة وبيده أداة حادة (بلطة ) يهدد بها شخصا يسير بالطريق العام، حيث بوشر بمتابعة الفيديو لتحديد هوية ذلك الشخص وإلقاء القبض عليه.

وبحسب الناطق الإعلامي، فإنه وخلال فترة وجيزة تمكن المحققون من تحديد هوية الشخص الذي كان يحمل الأداة الحادة وجرى تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه تمهيدا لإحالته للقضاء.