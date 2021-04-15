الشرطة الكويتية تكسر سلسلة سرقات "جريئة" بعد القبض على الفاعل

كسرت الشرطة الكويتية سلسلة سرقات ”جريئة“ حدثت بشكل متكرر وانتشرت لها مقاطع فيديو، وذلك بعد إلقاء القبض على الفاعل، الذي تبين أنه من فئة البدون.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني، إن شكاوى عدة وردت من قِبل مواطنين إلى المباحث تفيد بسرقة سيارات ودراجات نارية حديثة من منازلهم بجرأة متناهية.

وأوضح، وفقًا لما نقلت عنه صحيفة ”الراي“ المحلية، اليوم الخميس، أن عناصر من مباحث من منطقة جنوب السرة رصدت وتتبعت كاميرات مراقبة مثبتة في المنازل المسروقة، حيثُ تبين أن ”عمليات السرقة تتم من خلال شخصين“.

وأضاف المصدر أن الشرطة توصلت إلى هويتيهما، ومكان سكن، أحدهما في منطقة العارضية، حيثُ توجه إليه رجال الأمن وضبطوه، وتبين أنه من فئة البدون، ومن مواليد 1990، فيما لا يزال شريكه، الذي بدا في تصوير الكاميرات متواريًا.

وأشار إلى أن القضايا، التي اعترف بها المتهم 5 قضايا، منها سرقة سيارات، ودراجة نارية، وسرقة عن طريق الكسر، وسط ترجيحات بأن يكون له أكثر من شريك، وسيتم عرضه على شهود على وقائع مشابهة في مناطق عدة للتأكد من تورطه فيها من عدمه.