لبنانية تدعي اختطافها وتطلب من والدها فدية 10 آلاف دولار

طلبت فتاة لبنانية تبلغ من العمر 28 عاما، من والدها إنقاذها بدفع فدية تبلغ 10 آلاف دولار لخاطفيها، إلا أن الأب شك في الأمر وطلب الشرطة.

وأرسلت الفتاة من مدينة طرابلس شمال لبنان فيديو لوالدها تظهر فيه وهي تجهش في البكاء وتطلب منه المساعدة في إطلاق سراحها من مكان اختطافها في منطقة البقاع غرب لبنان، بحسب موقع ”لبنان 24“.

وأشار الموقع إلى أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي استدعت صديق الفتاة، وذلك بعدما تبين لهم أنه التقى بها يوم اختفائها.

وقال: ”اعترف أن صديقته أخبرته بأمر هروبها من منزل والدها، كونها على خلاف معه، وأنها تنوي الادّعاء بأنها تعرّضت للخطف للحصول على المال“.

وأفاد الموقع، أن إحدى الدوريات تمكنت لاحقا من القبض على الفتاة التي اعترفت أنها لم تتعرض لأي عملية خطف، وأنها هربت من منزل والدها بسبب سوء معاملته لها.

كما اعترفت الفتاة أنها هي من قامت بتصوير نفسها على أنّها مخطوفة، وأرسلت الصور والفيديوهات لوالدها طالبةً فدية مالية.