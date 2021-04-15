مصر.. براءة "سيدة المحكمة" في قضية الاعتداء على ضابط

قضت محكمة جنح النزهة، اليوم الخميس، ببراءة المستشارة نهى الإمام، التي عرفت في الإعلام بـ“سيدة المحكمة“، في قضية الاعتداء على ضابط شرطة داخل مبنى محكمة مصر الجديدة.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بإحالة المتهمة، وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية بالمعاش، للمحاكمة الجنائية.

واتهمت ”سيدة المحكمة“ بإهانة أحد الضباط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح، فضلا عن إتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على ”قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة“ بالقول، أثناء تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يُعاقب عليه قانونا.

وتم التحفظ، آنذاك، على هاتفها المحمول لوقف التصوير، وتحرَّرَت مذكرة بالواقعة أرفق بها تصوير لها، كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة، فحصت هاتف المتهمة، فتبينت به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المراجعين والموظفين.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن المتهمة قالت في استجوابها إنَّها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها.