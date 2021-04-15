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"امش لا أطيرك أنت ونجومك".. كويتي يهدد ضابطا بالساطور
تاريخ النشر: 15 أبريل 2021 12:15 GMT
تاريخ التحديث: 15 أبريل 2021 13:35 GMT

"امش لا أطيرك أنت ونجومك".. كويتي يهدد ضابطا بالساطور

هدد أحد المواطنين بمنطقة العارضية في الكويت ضابطا بالساطور إثر مشاجرة داخل منزله. وتمكنت قوات الأمن الكويتية من ضبط المواطن داخل منزله بعد محاولته الهرب، وتمت

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المصدر: فريق التحرير

هدد أحد المواطنين بمنطقة العارضية في الكويت ضابطا بالساطور إثر مشاجرة داخل منزله.

وتمكنت قوات الأمن الكويتية من ضبط المواطن داخل منزله بعد محاولته الهرب، وتمت إحالته للنيابة العامة.

وفي التفاصيل ووفقا لمواقع إعلام محلية، فإن الشاب الذي يبلغ من العمر 30 عاما، وأثناء وقوف الدورية أمام منزله أخذ بشتم ضابط الدورية وهو حامل بيده الساطور.

وهدد الشاب عناصر الدورية، وخاطب الضابط بإنه قادر على نزع رتبته، صارخا في وجهه: ”امش لا أطيرك أنت ونجومك“.

ولم تذكر المواقع المحلية تفاصيل عن طبيعة التهم الموجهة للشاب والتي أدت إلى القبض عليه.

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