تجديد حبس المذيعة المصرية رانيا صفوت

قررت إحدى المحاكم المصرية، اليوم الخميس، تجديد حبس المذيعة ”رانيا صفوت“ 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ في اتهامها بقتل زوج شقيقتها.

وكشفت التحقيقات أن المذيعة ارتكبت جريمتها بسبب وشاية زوج شقيقتها وإبلاغه عن مكان اختفاء زوجها، الذي كان يتهرب من سداد ديون مستحقة عليه تبلغ نصف مليون جنيه، حيث انهالت عليه طعنا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

واعترفت المتهمة تفصيليا بالواقعة، وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات.

وقررت النيابة التحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة ”سكين“، وإرسالها للمعمل الجنائي، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهمة وإحالتها لجهات التحقيق؛ لكشف ملابسات الجريمة التي أثارت ضجة إعلامية واسعة، في الساعات الماضية.