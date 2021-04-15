محكمة أردنية تبرئ فتاة "أبوي أحسن من الملك" من تهمة إطالة اللسان

قضت محكمة الاستئناف الأردنية، بعدم مسؤولية الفتاة آثار الدباس، التي حكم عليها سابقا بالحبس عاما؛ بسبب تلفظها بقول ”أبوي أحسن من الملك“ عن جرم إطالة اللسان.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن مصدر قضائي قوله، اليوم الخميس، إن محكمة الاستئناف توصلت بصفتها محكمة موضوع، ومن خلال استعراض البينات المقدمة بالدعوى، إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند إليها؛ لانتفاء القصد الجرمي لديها، كما توصلت إلى أن البينات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على أن المستأنفة لم تكن تقصد الإساءة لجلالة الملك أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي، بأي شكل من الأشكال.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد هاتف الفتاة آثار الدباس، بعد أن صدر بحقها حكم بالسجن مع وقف التنفيذ؛ في جنحة إطالة اللسان.