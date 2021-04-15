محكمة أردنية تبرئ فتاة "أبوي أحسن من الملك" من تهمة إطالة اللسان

قضت محكمة الاستئناف الأردنية، بعدم مسؤولية الفتاة آثار الدباس، التي حكم عليها سابقا بالحبس عاما؛ بسبب تلفظها بقول ”أبوي أحسن من الملك“ عن جرم إطالة اللسان.
وقالت الفتاة عبر صفحتها على فيسبوك: ”أفتخر اليوم بتلقي مكالمة من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك، حيث تم إنصافي من جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وقال لي بلسانه: ”خلي المعنوية عالية وأنت أخت لي بإذن الله“.
وأضافت الدباس: ”وأنا أفتخر بجلالة الملك كأب لكل أردني وأردنية. وأنت أبونا وقائدنا وسيدنا وتاج فوق رؤوسنا ودمت ذخرا لنا“.
وانتشرت قضية الدباس عبر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء الماضي؛ إثر صدور حكم قضائي عليها بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، بعد أن تقدمت سيدة أخرى بشكوى ضدها عقب مشادة كلامية دارت بينهما في أحد الأماكن العامة.
وبحسب رواية الفتاة الثلاثينية، فقد نتج عن المشادة أثناء محاولة الاصطفاف للسيارات قول المشتكية: ”أنا بسوق أحسن منك ومن أبوك“، فما كان من الدباس إلا أن طلبت منها عدم الإساءة إلى والدها المتوفى منذ عشرين عاما.
وفي تصريحات صوتية لراديو ”هلا أخبار“ التابع للقوات المسلحة الأردنية، قالت آثار الدباس: ”هاجمتني المشتكية عندها وقالت يا ستي إذا الملك فوق، أبوك أقل منه درجة.. وقلت لها ومن حكى عن الملك… أنا أبوي عندي أحسن من الملك وأحسن من الدنيا كلها“.
وبينت الدباس أنها تقدمت باستئناف على الحكم، وأن قصتها نشرها نشطاء، الثلاثاء الماضي، باعتبار أن الحكم الصادر هو بالحبس لمدة سنة، لكن مع وقف تنفيذه لمدة 3 سنوات.