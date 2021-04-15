خليجية تعتدي على شرطيتين أثناء تأدية وظيفتهما في الإمارات

عقدت محكمة الفجيرة جلسة لمحاكمة خليجية، اعتدت على شرطيتين بالضرب، وقامت بمقاومتهما بالعنف والقوة، وشتمتهما بألفاظ تخدش شرفهما، أثناء تأدية وظيفتهما؛ ما أدى لإصابتهما.

وفيما أجلت المحكمة الحكم في القضية، أنكرت المرأة أمام المحكمة التهم المنسوبة إليها، وهي ارتكاب جناية التعدي على موظفتين أثناء تأدية وظيفتهما، وجنحة السب، بحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“.

وقالت المجني عليها، وهي شرطية تبلغ من العمر 37 عاما، إنها كانت على رأس عملها في قسم الشرطة بدائرة القضاء في الفجيرة، حينما كلفت بالتوجه إلى أحد مكاتب المسؤولين للتعامل مع خليجية، وحينما وصلت طلب منها المسؤول أن تنزل المتهمة معها.

وعندما طلبت من المتهمة النزول تهجمت عليها، ودفعتها بقوة فسقطت، وارتطم ظهرها بالكرسي؛ ما أدى لإصابتها، مؤكدة أنها لم تكتفِ بضربها بل سبتها بألفاظ خادشة للشرف.

وذكرت أن المتهمة ظلت ست ساعات في المكتب رافضة النزول، فتم استدعاء المجني عليها الأخرى، وهي شرطية تبلغ من العمر 57 عاما للتعامل معها.

من جهتها، قالت المجني عليها الأخرى، إنها حين حاولت التعامل مع المتهمة وإقناعها بالرضوخ، وأثناء مرافقتها إلى خارج المبنى، قامت المتهمة بتصويرها بهاتفها، وبسؤالها عن سبب التصوير، قالت إنها تصوّر المكتب، وحين رافقتها بالمصعد فوجئت باعتدائها عليها، والهروب من مبنى الدائرة.