محكمة إماراتية تغرم خليجيا بسبب "رسائل غزل" لفتاة عربية

ألزمت محكمة مدني كلي برأس الخيمة خليجيا بتعويض فتاة عربية 15 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها جراء تعرضها لألم نفسي، وتشهيره بسمعتها والمساس بشرفها في وسطها الاجتماعي، بعدما أرسل لها رسائل نصية تضمنت عبارات غزل.

وأكدت المحكمة، وفق ما أورده موقع صحيفة الإمارات اليوم، توافر ركن الخطأ في حق المدعى عليه من خلال قيامه بتحريض المدعية على المعصية وإزعاجها باستخدام وسائل الاتصالات والإساءة إليها لتحقيق غرض غير مشروع.

وكانت محكمة جزاء رأس الخيمة قضت بتغريم المتهم 18 ألف درهم عن التهم المسندة إليه، وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم ترصد للمجني عليها داعيا إياها إلى مرافقته وذلك علنا بالطريق العام، كما هددها بالإضرار بها وإتلاف ممتلكاتها، وتعرض لها بالقول على وجه يخدش حياءها بالطريق العام، ورماها بالقول بما يخدش شرفها واعتبارها وكان ذلك ماسا بعرضها، كما انتهك حرمة ملك الغير بأن دخل مسكنها خلافا لإرادتها، واستغل خدمات الاتصال في الإساءة والإزعاج وتحقيق غرض غير مشروع.

وقالت الفتاة في الدعوى التي أقامتها ضد المدعى عليه، إنه تحرش بها عن طريق رسائل غزل، تحوي ”صباحي أنت وما غيرك يحلي الصبح بعيوني صباح الحب“، كما قام بملاحقتها ومراقبتها وترك هدية مغلقة على سيارتها تحتوي على قميص نوم.

وأضافت أن المدعى عليه اتصل بها مرات عدة وعند ردها كان يبادر بمغازلتها، وعندما فقد الأمل في استجابتها له شهر بها في وسطها الاجتماعي، وطعن في شرفها أمام أهلها، كما هددها وتوعدها بإيذائها وأهلها والتسبب لها بمشكلات في عملها.