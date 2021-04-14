زوجان مصريان يقتلان سيدة ويصيبان آخرين بوحشية

شهدت إحدى محافظات دلتا مصر معركة أسرية دموية في ثاني أيام شهر رمضان، انتهت بمقتل سيدة وإصابة شقيقين؛ بسبب خلافات عائلية.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر إخطارا من المستشفى العام في المنوفية، باستقبال ربة منزل مُصابة بجروح قطعية متفرقة، مما أدى إلى وفاتها، فيما وصل زوجها كذلك مصابا بجرح شبه نافذ بالصدر من الخلف، وجرح قطعي باليد اليسرى، إضافة إلى إصابة شقيقه بجروح قطعية بالرأس والقدم.

وكشفت التحقيقات بأن المصابيْن اتهما كلا من شقيقهما من الأم وزوجته بالتعدي عليهما بالضرب والاعتداء بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابتهما؛ وذلك بسبب خلافات عائلية.

وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وأرشدا عن الأداة المستخدمة ”سكين“، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.