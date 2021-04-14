مصر.. اعترافات صادمة لطبيب متهم بهتك عرض 6 قاصرات

أحيل الطبيب المصري مايكل فهمي وزوجته، إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة معهما بتهمة هتك عرض 6 قاصرات.

ويواجه الطبيب تهم خطف 6 فتيات قاصرات بطريق التحيُّل؛ باستغلال صغر عمرهن، واستدراجهن إلى مسكنه، وعيادة خاصة له في مصر الجديدة وهتكه عرضهن بالقوة، بإيهامهن باحتياجهن للعلاج.

وبحسب تحقيقات السلطات المختصة، بدأت القضية ضد الطبيب النفسي مايكل فهمي في صيف 2018.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن ”المتهم نفذ الجريمة من خلال استدراجهن في شقته بحضور زوجته، التي كانت تطمئن الضحايا، وعند دخولهن غرفة الكشف في الشقة أو العيادة، كانت تخرج منها بينما كان زوجها يتحرش بالمجني عليهن، ويهتك عرضهن بالقوة“.

وكانت اللقاءات الأولى داخل شقته، مدعيًا أن ”ذلك في مصلحة المرضى النفسيين، حتى يخرجن بعيدًا عن أجواء الروتين في العيادة، وخلال وجود الفتيات كان يقوم بتقبيلهن واحتضانهن“.

وأوضحت التحقيقات، أن ”الطبيب المتهم كان يوهم الفتيات بالعلاج بالأحضان والحقنة الشرجية، وأنه كان يتحسس مواضع عفة المجني عليهن، ويتحرش بهن بالقوة، مدعيًا أنها طريقة جديدة للعلاج“.

وبينت أنه ”استمر في تلك الجريمة حتى تحدثت عدد من الفتيات عن حيل المتهم الإجرامية“.