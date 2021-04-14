المذيعة المصرية المتهمة بقتل زوج شقيقتها: "كنت أقصد تخويفه بالسكين"

كشفت نتائج التحقيقات مع المذيعة المصرية رانيا صفوت، المتهمة بقتل زوج شقيقتها عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول الواقعة، والسبب وراء الجريمة.

وقالت المتهمة أمام النيابة، خلال التحقيق معها، إنها توجهت إلى بيت والدتها يوم الواقعة، في منطقة السيدة زينب بالعاصمة المصرية القاهرة؛ لكي تعاتب زوج شقيقتها بعدما كشف عن مخبأ زوجها المُتهرب من سداد ديون مستحقة عليه.

وأشارت إلى أنها كانت تقصد تخويف المجني عليه بالسلاح الأبيض ”سكين“، وليس قتله، مضيفة: ”استفزني فطعنته أكتر من مرة في فخذه“.

ولفتت إلى أن طريقة رده عليها أغضبتها، وبعدها أنكر كل ما حدث، موضحة: ”قالي أنا معرفش حاجة عن اللي حصل، رديت عليه إنت ليه بتعرف الناس مكانه، محدش يعرف مكانه غيرك“، مشيرة إلى أنها تسكن في منطقة التجمع الخامس.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة كانت تعمل مذيعة في أحد برامج الراديو لمدة 4 أشهر، وظلت تعاني لأشهر من الأشخاص الذين لهم ديون عند زوجها، وبعد مرور وقت تمكنوا من الإمساك به.

وبينت أنه حينما علمت المتهمة بخبر الإمساك بزوجها، توجهت إلى زوج شقيقتها لأنه الوحيد الذي يعرف مكان اختبائه، وعاتبته لأنه أفصح عن مخبئه.

وأفادت التحريات بأنه في البداية كانت مشادة كلامية قد نشبت بين الطرفين، وخلالها قام المجني عليه بالتعدي على المتهمة، وأمرها بأن تخرج من المنزل، لكنها توجهت إلى المطبخ وسحبت سكينًا وطعنه بها أكثر من مرة في فخذه.

وأمرت النيابة العامة في مصر بحبس المذيعة رانيا صفوت المتهمة بقتل زوج شقيقتها في منطقة السيدة زينب، بسبب إبلاغه عن مكان اختباء زوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قوة من الشرطة ألقت القبض على مذيعة بالراديو لاتهامها بقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض، لإبلاغه عن زوجها الذي يختبئ بأحد الأماكن السرية، ومتهم بالتهرب من دفع ديون مستحقة لعدد من الأشخاص.