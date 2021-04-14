تطورات جديدة بقضية المذيعة رانيا صفوت المتهمة بقتل زوج شقيقتها

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس المذيعة رانيا صفوت المتهمة بقتل زوج شقيقتها في منطقة السيدة زينب، بسبب إبلاغه عن مكان اختباء زوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة التحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة ”سكين“ وإرسالها للمعمل الجنائي، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المذيعة ارتكبت جريمتها بسبب وشاية زوج شقيقتها وإبلاغه عن مكان اختفاء زوجها الذي كان يتهرب من سداد ديون مستحقة عليه تبلغ نصف مليون جنيه، إذ انهالت عليه طعنا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما أمرت النيابة بتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة، والتصريح بالدفن واستدعاء الجيران وأقارب المجني عليه، لسؤالهم حول الواقعة.

واعترفت المتهمة تفصيليا بالواقعة وإقدامها على طعن المجني عليه بضع مرات، ومثلت جريمة قتل زوج شقيقتها أمام النيابة.

وكانت قوة من الشرطة ألقت القبض على مذيعة بالراديو لاتهامها بقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض، لإبلاغه عن زوجها الذي يختبئ بأحد الأماكن السرية، ومتهم بالتهرب من دفع ديون مستحقة لعدد من الأشخاص.