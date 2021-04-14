محكمة أردنية ترفض طلب متهمين بقضية "مستشفى السلط" للإفراج عنهم

رفضت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الأربعاء، طلب عدد من المتهمين الإفراج عنهم في قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى السلط الحكومي، وفق الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وكانت المحكمة الأردنية ذاتها قد أخلت أمس الثلاثاء سبيل خمسة من الموقوفين على خلفية القضية التي راح ضحيتها 7 مواطنين بسبب نفاد مادة الأوكسجين الشهر الماضي.

ونقلت وكالة (بترا) أمس عن مصدر قضائي قوله إن المحكمة قررت إخلاء سبيل خمسة من الموقوفين على ذمة القضية وذلك لانتهاء مدة التوقيف البالغة شهرا في الجنح المسندة لهم وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

وفتحت النيابة العامة تحقيقا في القضية وأوقفت 13 متهما، جرى تحويلهم للجهات القضائية المختصة.

وبدأت محكمة جزاء عمان النظر في القضية التي أثارت الرأي العام الأردني، وقررت عقد جلستين أسبوعيا للنظر فيها.

وأقيل على إثر هذه القضية وزير الصحة الأسبق الدكتور نذير عبيدات، وتم إيقاف عدد من المسؤولين في الوزارة بالإضافة لمدير المستشفى.