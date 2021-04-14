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السعودية.. ضبط المتورطين في دهس اللحوم بالقدمين في تبوك (فيديو)
تاريخ النشر: 14 أبريل 2021 7:07 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2021 7:12 GMT

السعودية.. ضبط المتورطين في دهس اللحوم بالقدمين في تبوك (فيديو)

رصدت الأجهزة الأمنية السعودية أمس الثلاثاء مقطع فيديو أظهر مجموعة من العمالة الوافدة تقطع لحومًا مجهولة المصدر في بيئة غير ملائمة للاشتراطات الصحية بمنطقة تبوك،

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المصدر: فريق التحرير

رصدت الأجهزة الأمنية السعودية أمس الثلاثاء مقطع فيديو أظهر مجموعة من العمالة الوافدة تقطع لحومًا مجهولة المصدر في بيئة غير ملائمة للاشتراطات الصحية بمنطقة تبوك، كما ظهرت العمالة وهي تدهس اللحوم بالقدم بعد تقطيعها.

وخاطب الناشط على تويتر، فيصل العبدالكريم أمانة تبوك عبر تغريدة قائلًا: ”حاولت أتواصل معكم بالخاص ولكن الخاص مقفل .. هذا عامل نشر مقطع في التيك توك وهو ترند الان وموقعه في تبوك لعمالة من بني جلدته يقومون بتقطيع لحوم مجهولة في بيئة قذرة جداً والردود يؤكدون أنه في تبوك ونتمنى أن لايكون كذلك ولكن للاحاطة ..“.

وتعرفت أمانة المنطقة بالتعاون مع الجهات الأمنية على ناشر المقطع عبر ”تيك توك“، ما مكنها من تحديد المكان ومداهمته، حيث قبضت على العمالة وصادرت اللحوم ”لحوم أبقار مجهولة المصدر“، وفق الحساب الرسمي لأمانة منطقة تبوك على تويتر.

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ونقل الحساب عن مدير العلاقات العامة بأمانة تبوك مراد السرحاني القول: إنه يجري استكمال الإجراءات والتحقيقات في الموقع.

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