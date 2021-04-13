مصر.. إحالة طبيب وزوجته لمحكمة الجنايات بتهمة اختطاف أطفال واستغلالهم جنسيًا

أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الثلاثاء، بإحالة طبيب وزوجته إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة خطف 6 فتيات (أطفال) عن طريق استغلال صغر أعمارهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتكه عرضهن بالقوة عبر إيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص تمكن من خلاله من إتمام جريمته.

واشتركت زوجة الطبيب معه بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم مما أسندت إليه، بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم وزوجته من شهادة 12 شاهدًا، وما أقر به المتهم في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم، إذ تطابقت أوصافه مع ما أدلت به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات.

هذا بخلاف ما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم، وما ثبت من فحص حاسوب المتهمين وهاتفيهما وما فيهما من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية من تأليف المتهم كتيبا تضمن صفات ادعى بها أمام المجني عليهن على خلاف الحقيقة.

كما أفادت نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر بعدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.