المذيعة المصرية رانيا صفوت تقتل زوج شقيقتها.. لهذا السبب

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على المذيعة رانيا صفوت؛ بعد قيامها بقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا من شقيقة المذيعة تتهمها بقتل زوجها بسلاح أبيض؛ إثر إبلاغ المجني عليه عن زوج المذيعة، الذي كان يختبئ بأحد الأماكن السرية، للتهرب من دفع ديون مستحقة عليه لعدد من الأشخاص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة متلبسة، وفي يديها السلاح المستخدم في الجريمة، حيث اعترفت تفصيليا بالواقعة، وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات.

ونقلت جثة المجني عليه إلى المشرحة؛ للوقوف على أسباب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وتم إخطار النيابة العامة، التي تباشر التحقيق في الواقعة.