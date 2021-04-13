مصر.. لصوص يخنقون عجوزا ثمانينية ويحرقون الجثة

شهدت منطقة الزيتون بالعاصمة المصرية القاهرة، جريمة بشعة، حيث أقدم أربعة لصوص على قتل سيدة مسنة عمرها 84 عاما، ثم حرقها، عقب فشلهم في الحصول على مسروقات.

البداية مع ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بنشوب حريق داخل شقة سكنية تقطنها سيدة عجوز، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وبصحبتهم سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق.

وبالفحص تبين وجود سيدة مسنة متفحمة بالكامل على كرسي بالشقة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفية عمرها 84 سنة، وتقيم بمفردها داخل الشقة.

وكشفت التحريات أن هناك شبهة جنائية في الواقعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 4 أشخاص دخلوا الشقة وأوثقوا الضحية في كرسي بحبل وخنقوها حتى الموت؛ لسرقتها، ولكنهم لم يجدوا سوى مبلغ بسيط، فسكبوا البنزين على جثتها وأضرموا النيران فيها.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتورطين في الجريمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.